Как фазы Луны влияют на клев?
Лунные фазы существенно влияют на поведение рыбы в водоемах, сообщает 24 Канал со ссылкой на Meta.ua. В зависимости от лунных ритмов рыба может менять глубину стоянки, уровень активности, а также предпочтения относительно приманок.
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Основные влияния на рыбную ловлю по фазам:
- Новолуние – обычно клев ослабевает, особенно днем.
- Первая четверть – рыба начинает активизироваться, клев улучшается.
- Полнолуние – умеренный, стабильный клев, особенно ночью.
- Последняя четверть – переменная активность, возможны как хорошие, так и слабые уловы.
Лунный календарь рыбака на август 2025 года
В календаре подан ежедневный анализ с учетом лунных фаз и вероятности хорошего клева.
1–3 августа: убывающая Луна
- 1 августа (пятница) – Луна продолжает убывать. Клев умеренный, особенно ранним утром.
- 2 августа – возможно снижение активности. Хороший день для ловли на глубине.
- 3 августа (воскресенье) – неблагоприятный день. Рыба осторожна, слабо реагирует на прикормку.
4 августа: новолуние
- 4 августа (понедельник) – Новолуние. Рыба малоподвижная, клев слабый. Лучше использовать день для отдыха или разведки мест.
5–10 августа: рост Луны и усиление клева
- 5 августа – постепенное улучшение. Хорошо идут карась и плотва.
- 6–7 августа – рыба начинает активно питаться, особенно на мелководье.
- 8 августа (пятница) – отличный день для спиннинга и ловли окуня.
- 9–10 августа – замечательный клев, особенно в утренние часы. Живец работает лучше всего.
11 августа: первая четверть
- 11 августа (понедельник) – стабильный клев, рыба активна. Отличный день для ловли хищников: щуки, судака, окуня.
12–18 августа: уверенный рост активности
- 12–13 августа – рыба активно реагирует на прикормку, особенно на донную снасть.
- 14 августа (четверг) – хороший день для ловли карпа и леща.
- 15–16 августа – клев усиливается, возможно успешное использование фидера.
- 17–18 августа – стабильно уловистые дни, особенно на крупных озерах и реках.
19 августа: полнолуние
- 19 августа (вторник) – Полнолуние. Рыба осторожна, однако ночью возможен хороший клев, особенно у сома и судака.
20–25 августа: убывающая Луна, снижение активности
- 20 августа – возможно ослабление клева. Рыба ищет тень, спасаясь от жары.
- 21–22 августа – клев нестабилен. Лучше выбирать места с течением.
- 23–24 августа – возрастает шанс поймать крупную хищную рыбу на глубине.
- 25 августа (понедельник) – подготовка к последней четверти. Используйте приманки с ярким запахом.
26 августа: последняя четверть
- 26 августа (вторник) – умеренный клев. Лучше ловить рано утром или в пасмурную погоду.
27–31 августа: путь к новолунию
- 27–28 августа – клев ухудшается, особенно днем. Рыба предпочитает тень или глубокие места.
- 29 августа – снижение активности. Хороший день для ловли на живца.
- 30–31 августа – завершение этапа спада Луны. Используйте пассивные снасти, клев возможен лишь утром.