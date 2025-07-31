Как фазы Луны влияют на клев?

Лунные фазы существенно влияют на поведение рыбы в водоемах, сообщает 24 Канал со ссылкой на Meta.ua. В зависимости от лунных ритмов рыба может менять глубину стоянки, уровень активности, а также предпочтения относительно приманок.

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Основные влияния на рыбную ловлю по фазам:

Новолуние – обычно клев ослабевает, особенно днем.

Первая четверть – рыба начинает активизироваться, клев улучшается.

Полнолуние – умеренный, стабильный клев, особенно ночью.

Последняя четверть – переменная активность, возможны как хорошие, так и слабые уловы.

Лунный календарь рыбака на август 2025 года

В календаре подан ежедневный анализ с учетом лунных фаз и вероятности хорошего клева.

1–3 августа: убывающая Луна

1 августа (пятница) – Луна продолжает убывать. Клев умеренный, особенно ранним утром.

2 августа – возможно снижение активности. Хороший день для ловли на глубине.

3 августа (воскресенье) – неблагоприятный день. Рыба осторожна, слабо реагирует на прикормку.

4 августа: новолуние

4 августа (понедельник) – Новолуние. Рыба малоподвижная, клев слабый. Лучше использовать день для отдыха или разведки мест.

5–10 августа: рост Луны и усиление клева

5 августа – постепенное улучшение. Хорошо идут карась и плотва.

6–7 августа – рыба начинает активно питаться, особенно на мелководье.

8 августа (пятница) – отличный день для спиннинга и ловли окуня.

9–10 августа – замечательный клев, особенно в утренние часы. Живец работает лучше всего.

11 августа: первая четверть

11 августа (понедельник) – стабильный клев, рыба активна. Отличный день для ловли хищников: щуки, судака, окуня.

12–18 августа: уверенный рост активности

12–13 августа – рыба активно реагирует на прикормку, особенно на донную снасть.

14 августа (четверг) – хороший день для ловли карпа и леща.

15–16 августа – клев усиливается, возможно успешное использование фидера.

17–18 августа – стабильно уловистые дни, особенно на крупных озерах и реках.

19 августа: полнолуние

19 августа (вторник) – Полнолуние. Рыба осторожна, однако ночью возможен хороший клев, особенно у сома и судака.

20–25 августа: убывающая Луна, снижение активности

20 августа – возможно ослабление клева. Рыба ищет тень, спасаясь от жары.

21–22 августа – клев нестабилен. Лучше выбирать места с течением.

23–24 августа – возрастает шанс поймать крупную хищную рыбу на глубине.

25 августа (понедельник) – подготовка к последней четверти. Используйте приманки с ярким запахом.

26 августа: последняя четверть

26 августа (вторник) – умеренный клев. Лучше ловить рано утром или в пасмурную погоду.

27–31 августа: путь к новолунию