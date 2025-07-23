Где лучшие рыбные места на Волыни?

Президент Федерации рыболовного спорта Волынской области Дамир Шихотаров рассказал, что на Волыни рыба есть, и хватает мест, где ее половить, сообщает 24 Канал со ссылкой на "Конкурент". Кроме любительской, по его словам, там на высоком уровне развита спортивная рыбалка, в этом направлении Волынь – одна из лучших в Украине.

Читайте также Где можно ловить рыбу в Тернопольской области в 2025 году

Для примера, в разных европейских странах на обычных, общедоступных местах очень много рыбы. Мы "охотимся" на карпа, используем специализированные снасти на карпа, а клюют такие сюрпризы, как сом, караси, лещи. Водоемы очень живые. У нас такого, к сожалению, нет. На платных местах можно поймать карпа, а на водоемах общего пользования карп становится большим трофеем,

– отметил президент федерации.

По его словам, наши условия, несмотря на замечательный природный потенциал, пока далеки от европейских. Также он рассказал о хороших местах для рыбалки и для семейного отдыха возле Луцка.

Кричевичи.

Площадь водоема: 55 гектар. Рыба: карп, амур белый, угорь, карась серебряный, линь, судак, красноперка, щука.

Трофейное озеро "Кричевичи" – одно из лучших, если не лучшее место для рыбалки на Волыни. Расположено оно в Ковельском районе. Здесь созданы все условия как для любителей, так и для профессионалов. Также происходят различные соревнования. Озеро окружено лесом, что придаст вашему отдыху еще большего кайфа.

Мы в Кричевичах навели порядок, там нет браконьерства, зато разводится рыба. Организовывали там чемпионат Украины, ловили угря, хотя целились на окуня, щуку. Рыбаки с Востока и Юга Украины вообще такой рыбы никогда не видели. Большое достижение, что у нас теперь есть такой водоем,

– описывает водоем Дамир Шихотаров.

Хренники.

Площадь водоема: 2500 гектар. Условия: бесплатно. Рыба: щука, карп, густера, карась серебряный, линь, лещ, окунь, плотва, жерех, голавль, язь.

Водохранилище в Хренниках прекрасно подходит как для простого отдыха, так и для рыбалки в любое время года. Клюет здесь преимущественно все, особой приятностью для заядлых рыболовов будет возможность "зацепить" характерные только для рек виды: жерех, голавль, язь. Здесь очень популярна рыбалка с лодки, поскольку водоем "может похвастаться" разнообразными глубинами.

Недавно здесь организовывали первенство Украины и в среднем один рыбак ловил за час 3-5 килограммов рыбы. Это при условии, что основными объектами "охоты" были плотва и окунь,

– отмечает Дамир Шихотаров.

Малево.

Условия: бесплатно. Рыба: бычок, верховодка, голавль, густера, жерех, ерш, карась серебряный, линь, лещ, окунь, пескарь, плотва, сазан, сом, судак, красноперка, щука.

Река Стырь – главный водоем Волыни. Одно из самых любимых мест реки для рыбалки у волынян – вблизи села Малево. Здесь нет никаких специальных условий или удобств, зато имеется широкий видовой потенциал рыбы. Кроме этого, вы сможете насладиться прекрасными видами.

Боголюбы.

Площадь водоема: 6,3 гектара. Условия: платно, от 120 гривен за сутки. Рыба: карась серебряный, карп.

Боголюбы расположены в нескольких километрах от Луцка. Здесь созданы хорошие условия и для рыбалки, и для активного отдыха, на который можно "захватить" всю семью. Кроме водоема, здесь есть беседки и оборудованные места для детей. Также здесь можно взять напрокат лодки и удочки. Боголюбские пруды – прекрасное место для отдыха и рыбалки в непосредственной близости к Луцку.

Шепель.

Площадь водоема: 120 гектар. Рыба: карп, верховодка, карась золотой, карась серебряный, линь, плотва, щука, окунь.

Пруд в селе Шепель расположен достаточно близко от Луцка: всего 18 километров. Здесь достаточно рыбы на разный вкус, поэтому вы вполне сможете качественно порыбачить на этом водоеме.

Сырники.

Площадь водоема: 4,3 гектара. Условия: платно, 200 гривен за день/ночь. Рыба: амур белый, карась серебряный, карп, сом, судак, толстолоб.

"Квадратный" пруд в селе Сырники – популярное место не только среди компаний, которые хотят хорошо провести время, пожарив шашлыки и выпив крепких напитков, но и среди рыбаков. Рыбы здесь много. Говорят, что живет там огромный сом весом 80 килограммов. Если вы еще не рыбачили в Сырниках – стоит попробовать.

Коршев.

Площадь водоема: 10,5 гектара. Условия: платно, день – 100 гривен, сутки – 150. Рыба: амур белый, ерш, карась серебряный, карп, карп зеркальный, линь, окунь, плотва, ротан, сом, толстолоб, щука.

В селе Коршев Луцкого района есть два пруда, которые соединены рекой Черногузкой. Видовой состав рыбы здесь также разнообразен. Привлекает внимание и окружающий ландшафт. В общем замечательное место для рыбалки.

Цумань.

Площадь водоема: 12,85 гектара. Условия: платно. Рыба: амур белый, карась серебряный, карп, карп зеркальный, линь, щука.

Цуманский пруд – хорошее место для рыболовного уикенда. Здесь есть домик, в котором можно переночевать. А главное – водоем богат разнообразной рыбой. Преимущественно это карпы и караси.