Где можно рыбачить в Виннице и области?

Специалисты Винницкого рыбоохранного патруля говорят, что можно ловить рыбу одной удочкой с двумя крючками или двумя удочками по одному крючку на каждой, а также спиннингом с одной искусственной приманкой, сообщает 24 Канал со ссылкой на "Винница.Info". Рыбачить можно с берега за пределами нерестилищ.

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В частности, рыбалка в Виннице разрешена на четко определенных участках, а именно:

Сабаровское водохранилище – от водоканала до пляжа Химик, по левому берегу;

От Киевского моста 200 метров вверх, по правому берегу;

По бетонной набережной от Киевского моста до Центрального моста, по левому берегу;

От спортбазы ДСО "Спартак" до улицы Родиона Скалецкого, по правому берегу.

Пруд "Подолье" г. Винница: от автодорожного моста в селе Пирогово вниз к плотине, по левому берегу;

Пруд "Немировский": по плотине вдоль автомобильной дороги Винница – Гайсин и 300 метров вверх от плотины, по правому берегу.

Где можно платно ловить рыбу в Виннице и области?

Те, кто ждут от рыбной ловли не только отдыха, но и весомых трофеев – могут присмотреться к платным водоемам для ловли рыбы, где можно порыбачить за деньги и не нарушать закон. Это могут быть как рыболовные базы отдыха, так и места для рыбалки на отдельных платных прудах Винницы и области.

Пруд возле села Переорки.

В пруду сегодня можно выловить: карпа, карася, окуня, плотву. Стоимость рыбалки для одного человека с 4 снастями – 300 гривен. Правила рыболовства – забрать домой можно максимум 3-4 килограмм рыбы.

Озеро Цукерня в селе Якушинцы.

За одного человека для рыбалки на третьем пруду за рыбу нужно уплатить – 200 гривен. Использовать можно 5 снастей. Ограничения – с собой можно забрать до 5 килограммов рыбы. Также следует учитывать, что поймав маленького карпа или амура весом до 1 килограмм – рыбу следует отпустить.

Озеро (У Валерия) в селе Стрижавка.

В пруду можно выловить: карась, карп, толстолоб. Цена рыбалки для одного человека – 300 гривен. Правила рыболовства на озере – забрать можно до 4 килограмм выловленной рыбы.

Рыбалка на базе отдыха "Абрикос" в Виннице.

На базе можно арендовать беседку – 50 гривен за 1 человека, рыбалка – 100 гривен. Сейчас в водоеме активно ловится карась и окунь. Разрешен вылов – до 3 килограмм рыбы.

Озеро Горняк в пределах поселка Вороновица.

В озере можно выловить: карась, карп, окунь, щука. Сейчас активно идет карп, карась и лещ. Цена за рыбалку днем – 250 гривен, рыбалка с ночевкой – 300 гривен. Ограничения – до 6 килограммов выловленной рыбы можно забрать.