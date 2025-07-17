Бесплатные места для рыбалки

Рыбу можно ловить как на платных, так и на бесплатных водоемах, сообщает 24 Канал со ссылкой на "ТыКиев". Оба варианта имеют как плюсы, так и минусы.

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Самые популярные бесплатные места для бесплатной ловли рыбы рыбной ловли: станция метро "Днепр", озеро Иорданское, Дамба, Русановский канал, пролив Десна, улица Набережно-Рыбальская.

Станция метро "Днепр".

Одно из самых популярных мест для бесплатной рыбалки в Киеве. Удочки можно забросить на набережной Днепра или на Московском мосту. Река в этом районе глубокая и имеет разную скорость течения, что создает отличные условия для ловли как хищной, так и травоядной рыбы. На набережной удобно размещены скамейки и ограждения, а также есть магазины и кафе.

Здесь можно использовать различные орудия: удочку, спиннинг или "закидушки" с инерционными катушками. Что клюет? Плотва, окунь, белый амур, сом, линь, судак, лещ. Возле станции метро "Днепр" есть большой рынок, где можно найти все необходимое для этого хобби – от наживки до оборудования.

Набережно-Рыбальская улица.

Это тоже легендарное место в столице. Свою локацию выбирай по своему усмотрению, потому что набережная начинается с Южного моста и заканчивается аж на Гаванском. Здесь можно поймать окуня, судака, и даже голавля, язя, жереха, щуку и сома. До начала полномасштабной войны в этом месте проводили массовые любительские соревнования по ловле хищника – "стрит фишинг".

Озеро Иорданское.

Это достаточно большое озеро в районе Оболонь, рядом с Московским мостом. Оно привлекает рыбаков своей тишиной и спокойствием, поскольку вода здесь едва ли не самая чистая в столице, и отдыхающие сюда не наведываются. Зато клюет просто замечательно! И рыбы, по признанию здешних завсегдатаев, немало. Озеро может похвастаться уникальной историей, связанной с легендами о подземном канале, которым, как говорят, можно добраться до израильского Иордана. Что можно поймать на крючок? Леща, карася, окуня, щуку, иногда даже попадаются небольшие судачки.

Дамба.

Дамба – это сооружение на Днепре, которая разделяет реки Десну и Десенку. Здесь есть несколько мест для рыбалки: под самой плотиной, на островке возле нее, или на берегах каналов. На этой локации можно ловить рыбу круглый год. Особенно хорошо клюет весной и осенью. Добраться сюда можно через Троещину. Ловится щука, окунь, судак, жерех, язь.

Проток Десенка.

Самое популярное место на левом берегу столицы. Локация находится на Троещине возле местного пляжа. Рыбаки любят это место, потому что пролив достаточно глубокий, а вода в нем стоит. На этой локации можно поймать леща, окуня, щуку, жереха и судака. Отметим, что это место подходит только для летней рыбалки.

Русановский канал.

Русановский канал – искусственный канал на Днепре, окружающий Русановку с юга, севера и запада. Одним концом канал выходит из Русановского пролива возле моста имени Патона, другим – также в Русановский пролив возле Русановского метромоста. Его вырыли в 1960-х во время строительства жилмассива "Русановка". Глубина на всей протяженности – 2 метра, за исключением участка между Русановской набережной и бульваром Игоря Шамо, здесь – 4–6 метров. Поймать можно плотву, карася, щуку, линя.

Озеро Королек.

Рыболовная база на озере Королек имеет все необходимые условия для любителей охоты на хищника (щуку), ловли карпа и отдыха на природе. На водоеме много оборудованных мест, где можно ловить рыбу.

В аренду можно взять беседку, столики, мангал и прочее для пикника. Рядом есть магазин с орудиями для рыбалки. С собой можно забрать до 6 килограммов улова. База предлагает аренду вымостки на пол дня или на целый – с 6:00 или с 13:00.

Для родителей с детьми другие условия: дети до 14 лет ловят бесплатно по принципу спортивной рыбалки – пойманную рыбу можно выкупить по расценкам согласно прайсу. Малолетним ловить рыбу разрешается только в присутствии родителей. На территории также возможна ночная рыбалка по предварительному согласованию с администрацией.

Где: ул. Здолбуновская, 2

Стоимость: 300–1200 гривен за день.

"Белые Камни".

А это уже центр рыбалки. Здесь можно сидеть с удочкой или спиннингом круглый год. Ловить можно и с берега, и с вымостки. Что можно поймать? Форель, гольца, щуку, карпа, толстолобика, сома, окуня, амура, осетра. Для настоящих ценителей рыбалки регулярно устраивают соревнования различных видов: на количество, вес и время. Во время военного положения рыбу можно ловить с 07:00 до 12:00 без выходных.

Где: ул. Промышленная, 4

Стоимость: 500–600 гривен за день.

"Фартовая рыбалка".

Еще один рыболовный комплекс "Фартовая рыбалка" предоставляет все условия для удачной рыбалки. Здесь можно охотиться на осетра, чечугу, бестера, форель, веслоноса, карпа. Комплекс содержит рыбу в естественных условиях – ваша будущая добыча питается натуральными кормами. Сюда можно ехать целой компанией и арендовать беседку, мангал и все необходимое для рыбалки.

Где: ул. Набережно-Корчеватская, 29.

Стоимость: аренда удочки, спиннинга, подсака – от 600 гривен до 1500 гривен за день (08:00–18:00).