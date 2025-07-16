Где разрешена рыбная ловля в Черкассах?
На Днепре в Черкассах любительское рыболовство разрешено в любом месте, сообщает 24 Канал со ссылкой на 18000. Исключение составляет лишь охранная зона железнодорожного моста.
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Как трактует закон Украины о рыбном хозяйстве, любительское рыболовство – бесплатная рыбалка в разрешенных объемах для личных нужд орудиями лова, определенными правилами рыболовства. В других случаях любительское рыболовство может происходить за плату.
В каких водоемах разрешено ловить рыбу в Черкасской области:
- в рыбохозяйственных водных объектах (их частях);
- в водных объектах (их частях) в пределах природно-заповедного фонда, где любительское рыболовство не противоречит режиму территорий и объектов природно-заповедного фонда;
- арендованных рыбохозяйственных водных объектах (их частях);
- рыбоводческих хозяйствах (кроме случаев установленных водопользователем других условий общего водопользования, согласованных в соответствии с законодательством).
Исключение – рыбохозяйственные водные объекты или их части, где рыбалка запрещена, и которые имеют ограничения по их использованию, определенного законодательством.
По закону о рыбном хозяйстве, к рыбохозяйственным водным объектам относятся:
- морские воды;
- поверхностные воды (озера, водохранилища, реки, каналы), а также их притоки.
Когда запрещено ловить рыбу?
Запрет на вылов рыбы действует в нерестовый период и распространяется на все водоемы Черкасской области. Также в осенне-зимний период действует запрет вылова рыбы на зимовальных ямах. В этот же период (от ледостава до скресания льда) запрещают использовать орудия лова, оснащены крючками, расстояние в которых от цевья до кончика жала превышает 10 миллиметров.
В Черкасском рыбоохранном патруле отмечают, что зимовальная яма – это естественное углубление в водоеме, где скапливается рыба в холодный период. В реках они – в наиболее глубоких местах с замедленным течением. В других водоемах, как правило, расположены в зоне впадения рек в местах выхода подводных источников.
Раньше проверить расположение зимовальных ям можно было на карте. С начала военного положения они недоступны.
Где можно ловить рыбу во время нереста в Черкасской области?
Во время нереста можно ловить рыбу на разрешенных водоемах или их частях крючковыми орудиями лова. Количество крючков должно быть не более двух на рыбака. Также позволяют рыбачить спиннингом с одной искусственной приманкой с берега.
Во время нереста можно ловить рыбу в таких местах:
- город Канев, дренажный канал в районе мелкооптовой базы;
- город Канев, от улицы Героев Днепра, 39 вниз по течению до начала Шевченковского национального заповедника "Тарасова Гора";
- от нижней границы острова "Заповедник" до села Пекари;
- от рыббригады села Келеберда до села Прохоровка;
- от Тубельской пристани до начала рыбоучастка СФХ "Осипов и Ко";
- дренажный канал микрорайона "Дахновка" по всей его длине, за исключением режимной 500-метровой зоны насосной станции;
- от Дахновского лодочного причала до охранной зоны железнодорожного моста;
- от автомобильного моста села Матвеевка по реке Супий вниз по течению до лесного массива;
- от урочища "Мельница" села Коробовка вдоль берега Комаровских дач.
Также во время нереста можно ловить рыбу в пределах населенных пунктов и специально отведенных местах, например перечисленные выше.