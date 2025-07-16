Где разрешена рыбная ловля в Черкассах?

На Днепре в Черкассах любительское рыболовство разрешено в любом месте, сообщает 24 Канал со ссылкой на 18000. Исключение составляет лишь охранная зона железнодорожного моста.

Читайте также Рыбаки должны знать: какую рыбу нельзя забирать в улов в июле 2025 года

Как трактует закон Украины о рыбном хозяйстве, любительское рыболовство – бесплатная рыбалка в разрешенных объемах для личных нужд орудиями лова, определенными правилами рыболовства. В других случаях любительское рыболовство может происходить за плату.

В каких водоемах разрешено ловить рыбу в Черкасской области:

в рыбохозяйственных водных объектах (их частях);

в водных объектах (их частях) в пределах природно-заповедного фонда, где любительское рыболовство не противоречит режиму территорий и объектов природно-заповедного фонда;

арендованных рыбохозяйственных водных объектах (их частях);

рыбоводческих хозяйствах (кроме случаев установленных водопользователем других условий общего водопользования, согласованных в соответствии с законодательством).

Исключение – рыбохозяйственные водные объекты или их части, где рыбалка запрещена, и которые имеют ограничения по их использованию, определенного законодательством.

По закону о рыбном хозяйстве, к рыбохозяйственным водным объектам относятся:

морские воды;

поверхностные воды (озера, водохранилища, реки, каналы), а также их притоки.

Когда запрещено ловить рыбу?

Запрет на вылов рыбы действует в нерестовый период и распространяется на все водоемы Черкасской области. Также в осенне-зимний период действует запрет вылова рыбы на зимовальных ямах. В этот же период (от ледостава до скресания льда) запрещают использовать орудия лова, оснащены крючками, расстояние в которых от цевья до кончика жала превышает 10 миллиметров.

В Черкасском рыбоохранном патруле отмечают, что зимовальная яма – это естественное углубление в водоеме, где скапливается рыба в холодный период. В реках они – в наиболее глубоких местах с замедленным течением. В других водоемах, как правило, расположены в зоне впадения рек в местах выхода подводных источников.

Раньше проверить расположение зимовальных ям можно было на карте. С начала военного положения они недоступны.

Где можно ловить рыбу во время нереста в Черкасской области?

Во время нереста можно ловить рыбу на разрешенных водоемах или их частях крючковыми орудиями лова. Количество крючков должно быть не более двух на рыбака. Также позволяют рыбачить спиннингом с одной искусственной приманкой с берега.

Во время нереста можно ловить рыбу в таких местах:

город Канев, дренажный канал в районе мелкооптовой базы;

город Канев, от улицы Героев Днепра, 39 вниз по течению до начала Шевченковского национального заповедника "Тарасова Гора";

от нижней границы острова "Заповедник" до села Пекари;

от рыббригады села Келеберда до села Прохоровка;

от Тубельской пристани до начала рыбоучастка СФХ "Осипов и Ко";

дренажный канал микрорайона "Дахновка" по всей его длине, за исключением режимной 500-метровой зоны насосной станции;

от Дахновского лодочного причала до охранной зоны железнодорожного моста;

от автомобильного моста села Матвеевка по реке Супий вниз по течению до лесного массива;

от урочища "Мельница" села Коробовка вдоль берега Комаровских дач.

Также во время нереста можно ловить рыбу в пределах населенных пунктов и специально отведенных местах, например перечисленные выше.