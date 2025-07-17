Безплатні місця для риболовлі

Рибу можна ловити як на платних, так і на безплатних водоймах, повідомляє 24 Канал із посиланням на "ТиКиїв". Обидва варіанти мають як плюси, так і мінуси.

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Найпопулярніші безоплатні місця для рибної ловлі: станція метро "Дніпро", озеро Йорданське, Дамба, Русанівський канал, протока Десна, вулиця Набережно-Рибальська.

Станція метро "Дніпро".

Одне з найпопулярніших місць для безоплатної риболовлі в Києві. Вудки можна закинути на набережній Дніпра або на Московському мосту. Річка в цьому районі глибока і має різну швидкість течії, що створює чудові умови для лову як хижої, так і травоїдної риби. На набережній зручно розміщені лавки та огорожі, а також є магазини й кафе.

Тут можна використовувати різні знаряддя: вудку, спінінг або "закидушки" з інерційними котушками. Що клює? Плотва, окунь, білий амур, сом, лин, судак, лящ. Біля станції метро "Дніпро" є великий ринок, де можна знайти все необхідне для цього хобі – від наживки до обладнання.

Набережно-Рибальська вулиця.

Це теж легендарне місце у столиці. Свою локацію вибирай на власний розсуд, тому що набережна починається з Південного мосту й закінчується аж на Гаванському. Тут можна спіймати окуня, судака, і навіть головня, язя, жереха, щуку та сома. До початку повномасштабної війни у цій місцині проводили масові аматорські змагання з лову хижака – "стріт фішинг".

Озеро Йорданське.

Це досить велике озеро в районі Оболонь, поруч із Московським мостом. Воно приваблює рибалок своєю тишею і спокоєм, оскільки вода тут чи не найчистіша в столиці, й відпочивальники сюди не навідуються. Зате клює просто чудово! І риби, за зізнанням тутешніх завсідників, чимало. Озеро може похвалитися унікальною історією, пов'язаною з легендами про підземний канал, яким, як кажуть, можна дістатися до ізраїльського Йордану. Що можна піймати на гачок? Ляща, карася, окуня, щуку, іноді навіть трапляються невеликі судачки.

Дамба.

Дамба – це споруда на Дніпрі, яка розділяє річки Десну і Десенку. Тут є кілька місць для риболовлі: під самою греблею, на острівці біля неї, або на берегах каналів. На цій локації можна ловити рибу цілий рік. Особливо гарно клює навесні та восени. Дістатися сюди можна через Троєщину. Ловиться щука, окунь, судак, жерех, язь.

Протока Десенка.

Найпопулярніше місце на лівому березі столиці. Локація знаходиться на Троєщині біля місцевого пляжу. Рибалки полюбляють це місце, бо протока досить глибока, а вода в ній стоїть. На цій локації можна вполювати ляща, окуня, щуку, жереха та судака. Зазначимо, що це місце підходить лише для літньої риболовлі.

Русанівський канал.

Русанівський канал – штучний канал на Дніпрі, що оточує Русанівку з півдня, півночі та заходу. Одним кінцем канал виходить з Русанівської протоки біля мосту імені Патона, іншим – також у Русанівську протоку біля Русанівського метромосту. Його вирили у 1960-х під час будівництва житломасиву "Русанівка". Глибина на усій протяжності – 2 метра, за винятком ділянки між Русанівською набережною та бульваром Ігоря Шамо, тут – 4–6 метрів. Зловити можна плотву, карася, щуку, лина.

Озеро Корольок.

Рибальська база на озері Корольок має всі необхідні умови для любителів полювання на хижака (щуку), лову коропа та відпочинку на природі. На водоймі багато обладнаних місць, де можна ловити рибу.

В оренду можна взяти альтанку, столики, мангал та інше для пікніка. Поряд є магазин зі знаряддями для риболовлі. Із собою можна забрати до 6 кілограмів улову. База пропонує оренду вимостки на пів дня або на цілий – з 6:00 чи з 13:00.

Для батьків із дітьми інші умови: діти до 14 років ловлять безоплатно за принципом спортивної риболовлі – спійману рибу можна викупити за розцінками згідно з прайсом. Малолітнім ловити рибу дозволяється тільки в присутності батьків. На території також можлива нічна риболовля за попереднім погодженням із адміністрацією.

Де: вул. Здолбунівська, 2

Вартість: 300–1200 гривень за день.

"Білі Камені".

А це вже центр риболовлі. Тут можна сидіти із вудкою або спінінгом цілий рік. Ловити можна і з берега, і з вимостку. Що можна спіймати? Форель, гольця, щуку, коропа, товстолобика, сома, окуня, амура, осетра. Для справжніх поціновувачів риболовлі регулярно влаштовують змагання різних видів: на кількість, вагу та час. Під час воєнного стану рибу можна ловити з 07:00 до 12:00 без вихідних.

Де: вул. Промислова, 4

Вартість: 500–600 гривень за день.

"Фартова рибалка".

Ще один рибальський комплекс "Фартова рибалка" надає усі умови для вдалої риболовлі. Тут можна полювати на осетра, чечугу, бестера, форель, веслоноса, коропа. Комплекс утримує рибу в природних умовах – ваша майбутня здобич харчується натуральними кормами. Сюди можна їхати цілою компанією та орендувати альтанку, мангал і все необхідне для риболовлі.

Де: вул. Набережно-Корчуватська, 29.

Вартість: оренда вудки, спінінга, підсака – від 600 гривень до 1500 гривень за день (08:00–18:00).