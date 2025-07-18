Де можна рибалити у Вінниці та області?

Фахівці Вінницького рибоохоронного патруля говорять, що можна ловити рибу однією вудкою з двома гачками або двома вудками по одному гачку на кожній, а також спінінгом з однією штучною приманкою, повідомляє 24 Канал із посиланням на "Вінниця.Info". Рибалити можна з берега за межами нерестовищ.

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Зокрема, риболовля у Вінниці дозволена на чітко визначених ділянках, а саме:

Сабарівське водосховище – від водоканалу до пляжу Хімік, по лівому березі;

Від Київському мосту 200 метрів вверх, по правому березі;

По бетонній набережній від Київського мосту до Центрального мосту, по лівому березі;

Від спортбази ДСТ "Спартак" до вулиці Родіона Скалецького, по правому березі.

Став "Поділля" м. Вінниця: від автодорожнього мосту в селі Пирогово вниз до греблі, по лівому березі;

Став "Немирівський": по греблі вздовж автомобільного шляху Вінниця – Гайсин та 300 метрів вверх від греблі, по правому березі.

Де можна платно ловити рибу у Вінниці та області?

Ті, хто чекають від рибної ловлі не тільки відпочинку, а й вагомих трофеїв – можуть придивитися до платних водойм для ловлі риби, де можна порибалити за гроші та не порушувати закон. Це можуть бути як риболовні бази відпочинку, так і місця для рибалки на окремих платних ставках Вінниці та області.

Ставок біля села Переорки.

В ставку сьогодні можна виловити: коропа, карася, окуня, плотву. Вартість рибалки для однієї людини з 4 снастями – 300 гривень. Правила рибальства – забрати додому можна максимум 3-4 кілограм риби.

Озеро Цукерня в селі Якушинці.

За одну людину для рибалки на третьому ставку за рибу потрібно сплати – 200 гривень. Використовувати можна 5 снастей. Обмеження – з собою можна забрати до 5 кілограмів риби. Також слід враховувати, що зловивши маленького коропа або амура вагою до 1 кілограм – рибу слід відпустити.

Озеро (У Валерія) в селі Стрижавка.

У ставку можна виловити: карась, короп, товстолоб. Ціна рибалки для однієї людини – 300 гривень. Правила рибальства на озері – забрати можна до 4 кілограм виловленої риби.

Рибалка на базі відпочинку "Абрикос" у Вінниці.

На базі можна орендувати альтанку – 50 гривень за 1 людину, рибалка – 100 гривень. Зараз у водоймі активно ловиться карась та окунь. Дозволений вилов – до 3 кілограм риби.

Озеро Гірник в межах селища Вороновиця.

В озері можна виловити: карась, короп, окунь, щука. Зараз активно іде короп, карась та лящ. Ціна за рибалку вдень – 250 гривень, рибалка з ночівлею – 300 гривень. Обмеження – до 6 кілограмів виловленої риби можна забрати.