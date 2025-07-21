Где можно ловить рыбу на Тернопольщине?

В Тернополе и вблизи областного центра есть несколько мест, где можно порыбачить, сообщает 24 Канал со ссылкой на "20 минут Тернополь".

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Тернопольский пруд.

Самый популярный водоем для рыбаков. И не удивительно, ведь порой здесь можно поймать немалую добычу. Максимальная глубина – 25 метров, средняя – 15 метров. В водоеме водится немало карасей, карпов и щук, а кроме них - плотва, сом, судак, толстолоб, бычок, амур белый, ерш, лещ, окунь, красноперка.

Пруд в микрорайоне Кутковцы.

Небольшой водоем на территории Тернопольского горсовета. В небольшом пруду, площадью 4,4 га, водятся карась серебряный, карп, окунь, щука. Максимальная глубина – 5 метров, средняя – 1,8 метра.

Пруды возле села Теофипилка.

Водоемы возле села Теофипилка, что недалеко от Козовой. Это два пруда, площадью 11,3 га, в которых водятся амур белый, карась серебряный, карп. Максимальная глубина – 2,5 метра, средняя – 1,5 метра.

Плотича.

Пруд находится возле села Плотича, что возле Козовой. Водохранилище №2 и комплекс из шести прудов находятся за пределами населенного пункта. Водохранилище пойменного типа. Бассейн реки Стрипа. Площадь водного плеса составляет 171,72 гектара. Здесь водится только карась.

Старый Збараж.

Пруд возле села Старый Збараж. Пруд руслового типа площадью водного плеса 11,03 гектара. В нем водится карп, карась и плотва.

Настасов.

Пруд возле села Настасов на реке Нишла. Он является мелким, ведь его максимальная глубина только у дамбы и составляет два метра. Средняя глубина – не более метра. Здесь можно поймать карпа и карася.

Збараж.

Городской пруд в городе Збараж. Здесь можно поймать карпа, леща, плотву или щуку. Средняя и максимальная глубина – 2 метра.

Большой Глубочек.

Поймы реки Серет в с Большой Глубочок. При низком уровне воды уже много мест где можно ловить белую и хищную рыбу. Заездов на поймы есть много. То, что кажется озерами – называется плесами. Их там очень много и все они между собой соединены протоками. Рыбачить там возможно только с лодки, иначе туда никак не доберешься. Здесь водится верховодка, голавль, карась, окунь, плотва, красноперка, щука.