Де можна ловити рибу на Тернопільщині?

У Тернополі та поблизу обласного центру є декілька місць, де можна порибалити, повідомляє 24 Канал із посиланням на "20 хвилин Тернопіль".

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Тернопільський став.

Найпопулярніша водойма для рибалок. І не дивно, адже часом тут можна спіймати чималу здобич. Максимальна глибина – 25 метрів, середня – 15 метрів. У водоймі водиться чимало карасів, коропів та щук, а окрім них - плотва, сом, судак, товстолоб, бичок, амур білий, йорж, лящ, окунь, краснопірка.

Ставок в мікрорайоні Кутківці.

Невелика водойма на території Тернопільської міськради. У невеликому ставку, площею 4,4 га, водяться карась срібний, короп, окунь, щука. Максимальна глибина – 5 метрів, середня – 1,8 метра.

Ставки біля села Теофіпілка.

Водойми біля села Теофіпілка, що неподалік Козови. Це два ставки, площею 11,3 га, у яких водяться амур білий, карась срібний, короп. Максимальна глибина – 2,5 метра, середня – 1,5 метра.

Плотича.

Ставок знаходиться біля села Плотича, що біля Козови. Водосховище №2 і комплекс із шести ставків знаходяться за межами населеного пункту. Водосховище заплавного типу. Басейн річки Стрипа. Площа водного плеса становить 171,72 гектара. Тут водиться лише карась.

Старий Збараж.

Ставок біля села Старий Збараж. Ставок руслового типу площею водного плеса 11,03 гектара. У ньому водиться короп, карась та плотва.

Настасів.

Ставок біля села Настасів на річці Нішла. Він є мілким, адже його максимальна глибина лише біля дамби та становить два метри. Середня глибина – не більше метра. Тут можна спіймати коропа та карася.

Збараж.

Міський ставок у місті Збараж. Тут можна спіймати коропа, ляща, плотву або щуку. Середня та максимальна глибина – 2 метра.

Великий Глибочок.

Заплави річки Серет в с Великий Глибочок. При низькому рівні води уже багато місць де можна ловити білу і хижу рибу. Заїздів на заплави є багато. Те, що здається озерами – називається плесами. Їх там дуже багато і всі вони між собою з’єднані протоками. Рибалити там можливо тільки з човна, інакше туди ніяк не доберешся. Тут водиться верховодка, головень, карась, окунь, плотва, краснопірка, щука.