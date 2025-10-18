Где гектар чуть ли не полмиллиона: одна из областей с самой высокой ценой на землю
- В октябре самая высокая цена за гектар земли в Украине – в Ивано-Франковской области.
- Средняя стоимость гектара в Украине в октябре составила 65 303 гривны, что больше, чем в сентябре.
Самая высокая цена за 1 гектар – в центральной части страны, где традиционно самые плодородные земли. В то же время самая высокая цена за гектар в октябре – в Ивано-Франковской области, где цена достигает до 400 тысяч гривен.
Сколько стоит земля в Украине в октябре?
До полномасштабного вторжения России, в среднем в неделю в Украине продавали 10 тысяч гектаров земли, а сейчас продажи упали до 2,5 тысяч гектаров в неделю, передает 24 Канал со ссылкой на Опендатабот.
Обратите внимание! В октябре средняя стоимость гектара в Украине составляет 65 303 гривен, а вот в сентябре цена составляла еще 61 408 гривен за гектар.
В разрезе областей больше всего гектар сельскохозяйственной земли стоит в Ивано-Франковской области – 388 651 гривна, а на втором месте – Киевская область (159 174 гривен).
В то же время наименьшая цена за гектар: в Запорожской области (30 252 гривен), Днепропетровской области (36 109 гривен) и Херсонской области (36 215 гривен)
- Всего по состоянию на конец октября продано 289 тысяч гектаров – это менее 1% от общей площади с 42,4 миллиона га сельскохозяйственной земли в стране.
- Средняя стоимость гектара за все время работы рынка земли составляет около 37 тысяч гривен за гектар, а первый месяц после возобновления работы в мае 2022 года цены достигали 43 тысяч гривен за гектар.
Напоминаем! С 1 июля 2021 года в Украине официально открылся рынок оборота земли сельскохозяйственного назначения. Таким образом, с того дня украинские граждане стали полноправными владельцами своего имущества, получив право свободно продавать и покупать земельные участки, отметили на официальном сайте Президента Украины.
Чем важен кадастровый номер и сколько он стоит?
Кадастровый номер является обязательным при узаконивании участка земли, ведь он позволяет владельцу продавать и сдавать свою землю в аренду.
В Украине присвоение кадастрового номера формально бесплатное, впрочем он требует документации по землеустройству. Соответственно, это уже может стоить денег.
Известно, что конечная стоимость оформления зависит от площади участка, региона и выбранного землеустроителя, то есть от 2 тысяч гривен до 30 тысяч гривен.