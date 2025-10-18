Самая высокая цена за 1 гектар – в центральной части страны, где традиционно самые плодородные земли. В то же время самая высокая цена за гектар в октябре – в Ивано-Франковской области, где цена достигает до 400 тысяч гривен.

Сколько стоит земля в Украине в октябре?

До полномасштабного вторжения России, в среднем в неделю в Украине продавали 10 тысяч гектаров земли, а сейчас продажи упали до 2,5 тысяч гектаров в неделю, передает 24 Канал со ссылкой на Опендатабот.

Обратите внимание! В октябре средняя стоимость гектара в Украине составляет 65 303 гривен, а вот в сентябре цена составляла еще 61 408 гривен за гектар.

В разрезе областей больше всего гектар сельскохозяйственной земли стоит в Ивано-Франковской области – 388 651 гривна, а на втором месте – Киевская область (159 174 гривен).

В то же время наименьшая цена за гектар: в Запорожской области (30 252 гривен), Днепропетровской области (36 109 гривен) и Херсонской области (36 215 гривен)

Всего по состоянию на конец октября продано 289 тысяч гектаров – это менее 1% от общей площади с 42,4 миллиона га сельскохозяйственной земли в стране.

Средняя стоимость гектара за все время работы рынка земли составляет около 37 тысяч гривен за гектар, а первый месяц после возобновления работы в мае 2022 года цены достигали 43 тысяч гривен за гектар.

Напоминаем! С 1 июля 2021 года в Украине официально открылся рынок оборота земли сельскохозяйственного назначения. Таким образом, с того дня украинские граждане стали полноправными владельцами своего имущества, получив право свободно продавать и покупать земельные участки, отметили на официальном сайте Президента Украины.

Чем важен кадастровый номер и сколько он стоит?