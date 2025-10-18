Де гектар ледь не пів мільйона: одна із областей з найвищою ціною на землю
- У жовтні найвища ціна за гектар землі в Україні – в Івано-Франківській області.
- Середня вартість гектара в Україні у жовтні становила 65 303 гривні, що більше, ніж у вересні.
Найвища ціна за 1 гектар – у центральній частині країни, де традиційно найродючіші землі. Водночас найвища ціна за гектар у жовтні – в Івано-Франківській області, де ціна сягає до 400 тисяч гривень.
Скільки коштує земля в Україні у жовтні?
До повномасштабного вторгнення Росії, в середньому на тиждень в Україні продавали 10 тисяч гектарів землі, а наразі продажі впали до 2,5 тисяч гектарів на тиждень, передає 24 Канал з посиланням на Опендатабот.
Зверніть увагу! У жовтні середня вартість гектара в Україні становить 65 303 гривень, а от у вересні ціна становила ще 61 408 гривень за гектар.
У розрізі областей найбільше гектар сільськогосподарської землі коштує в Івано-Франківській області – 388 651 гривня, а на другому місці – Київська область (159 174 гривень).
Водночас найменша ціна за гектар: в Запорізькій області (30 252 гривень), Дніпропетровській області (36 109 гривень) та Херсонській області (36 215 гривень)
- Загалом станом на кінець жовтня продано 289 тисяч гектарів – це менше ніж 1% від загальної площі з 42,4 мільйона га сільськогосподарської землі в країні.
- Середня вартість гектара за весь час роботи ринку землі становить близько 37 тисяч гривень за гектар, а перший місяць після поновлення роботи у травні 2022 року ціни сягали 43 тисяч гривень за гектар.
Нагадуємо! З 1 липня 2021 року в Україні офіційно відкрився ринок обігу землі cільськогосподарського призначення. Таким чином, з того дня українські громадяни стали повноправними власниками свого майна, отримавши право вільно продавати та купувати земельні ділянки, зауважили на офіційному сайті Президента України.
Чим важливий кадастровий номер і скільки він коштує?
Кадастровий номер є обов'язковим при узаконенні ділянки землі, адже він дозволяє власнику продавати і здавати свою землю в оренду.
В Україні присвоєння кадастрового номера формально безкоштовне, втім він потребує документації із землеустрою. Відповідно, це вже може коштувати грошей.
Відомо, що кінцева вартість оформлення залежить від площі ділянки, регіону та обраного землевпорядника, тобто від 2 тисяч гривень до 30 тисяч гривень.