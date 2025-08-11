Стоимость овощей и фруктов в Украине менялась довольно разнопланово. Так, некоторые овощи подорожали, а большинство фруктов дешевели.

Как изменились цены на украинском рынке?

В Украине продолжает дешеветь белокочанная капуста капуста (с 15 – 20 до 10 – 18 гривен за килограмм) и дорожать картофель (с 15 – 18 до 15 – 20 гривен за килограмм), сообщает 24 Канал со ссылкой на EastFruit. Также повысилась стоимость моркови (с 10 – 16 до 10 – 20 гривен за килограмм).

Дешевле, чем на прошлой неделе, продавался помидор (с 40 – 75до 15 – 50 гривен за килограмм) и сладкий перец (с 40 – 65 до 20 – 55 гривен за килограмм). В то же время накануне нового оборота подорожали огурцы (с 22 – 50 до 30 – 50 гривен за килограмм). Брокколи, цветная капуста и баклажан продолжают дешеветь.

Обратите внимание! В очередной раз снизились цены на сахарную кукурузу (с 10 – 20 до 8 – 20 гривен за початок). В сегменте зелени снизились цены на петрушку (с 80 – 105 до 50 – 105 гривен за килограмм), а укроп и зеленый лук при этом подорожали.

Фруктово-ягодный сегмент отметился подорожанием арбуза (с 10 – 18 до 14 – 20 гривен за килограмм) и дыни (с 26 – 40 до 35 – 50 гривен за килограмм). Также повысились цены на голубику (с 100 – 160 до 125 – 180 гривен за килограмм) и ежевику (с 180 – 230 до 200 – 300 гривен за килограмм). Малина продавалась дешевле (с 170 – 220 до 160 – 200 гривен за килограмм), а красная смородина дороже (с 80 – 90 до 70 – 150 гривен за килограмм).

Важно! Землянику садовую и черешню предлагают все реже и реже, естественно они дорожают. Продолжается ценовое пике на рынке слив (с 20 – 60 до 20 – 45 гривен за килограмм) и нектарина (с 75 – 140 до 70 – 110 гривен за килограмм). Продолжает дешеветь раннее яблоко (с 55 – 65 до 50 – 60 гривен за килограмм). В то же время цены на грушу выросли (с 35 – 140 до 40 – 160 гривен за килограмм). Рост предложения винограда оказывает давление на цены, и они снижаются. В сегменте импортных фруктов подешевел апельсин.