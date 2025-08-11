Вартість овочів та фруктів в Україні змінювалась доволі різнопланово. Так, деякі овочі здорожчали, а більшість фруктів дешевшали.

Як змінилися ціни на українському ринку?

В Україні продовжує дешевшати білокачанна капуста (з 15 – 20 до 10 – 18 гривень за кілограм) та дорожчати картоплю (з 15 – 18 до 15 – 20 гривень за кілограм), повідомляє 24 Канал із посиланням на EastFruit. Також підвищилася вартість моркви (з 10 – 16 до 10 – 20 гривень за кілограм).

Дешевше, ніж минулого тижня, продавався помідор (з 40 – 75до 15 – 50 гривень за кілограм) і солодкий перець (з 40 – 65 до 20 – 55 гривень за кілограм). Водночас напередодні нового обороту подорожчали огірки (з 22 – 50 до 30 – 50 гривень за кілограм). Брокколі, цвітна капуста та баклажан продовжують дешевшати.

Зверніть увагу! Вкотре знизилися ціни на цукрову кукурудзу (з 10 – 20 до 8 – 20 гривень за качан). У сегменті зелені знизилися ціни на петрушку (з 80 – 105 до 50 – 105 гривень за кілограм), а кріп та зелена цибуля при цьому подорожчали.

Фруктово-ягідний сегмент відзначився подорожчанням кавуна (з 10 – 18 до 14 – 20 гривень за кілограм) та дині (з 26 – 40 до 35 – 50 гривень за кілограм). Також підвищилися ціни на лохину (з 100 – 160 до 125 – 180 гривень за кілограм) та ожину (з 180 – 230 до 200 – 300 гривень за кілограм). Малина продавалася дешевше (з 170 – 220 до 160 – 200 гривень за кілограм), а червона смородина дорожча (з 80 – 90 до 70 – 150 гривень за кілограм).

Важливо! Суницю садову та черешню пропонують все рідше та рідше, природно вони дорожчають. Триває цінове піке на ринку слив (з 20 – 60 до 20 – 45 гривень за кілограм) та нектарину (з 75 – 140 до 70 – 110 гривень за кілограм). Продовжує дешевшати раннє яблуко (з 55 – 65 до 50 – 60 гривень за кілограм). Водночас ціни на грушу зросли (з 35 – 140 до 40 – 160 гривень за кілограм). Зростання пропозиції винограду чинить тиск на ціни, і вони знижуються. У сегменті імпортних фруктів подешевшав апельсин.