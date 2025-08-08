Скільки будуть коштувати квашені кавуни

Кавуни – доволі вимогливі до зберігання фрукти, можуть пролежати у свіжому вигляді без значної втрати смаку лише приблизно до середини чи кінця осені, повідомляє 24 Канал. Щоб якось зберегти ці фрукти на зиму – потрібно їх квасити.

Читайте також Полтавщина цього сезону стала лідером в Україні з вирощування баштанних

Ще зовсім недавно рецепт квашених кавунів знала кожна господиня, однак наразі цей делікатес почав потроху відходити у минуле. Однак гурмани, чи ті, хто не хоче платити шалені гроші за свіжі імпортні кавуни взимку мають підготувати для закваски такі складники:

Величенький кавун , приблизно на 6 кілограмів;

, приблизно на 6 кілограмів; Сіль – 100 грамів;

– 100 грамів; Цукор – 100 грамів;

– 100 грамів; Кріп – 50 грамів (пучок);

– 50 грамів (пучок); Часник – 50 грамів (голівка);

– 50 грамів (голівка); Воду візьмемо з-під крана.

Основний складник – кавун має бути якісним, без пошкоджень шкірки. Наразі середня ціна кавунів по українському ринку складає приблизно 18 гривень за кілограм. Отже, необхідний кавун буде коштувати приблизно 108 гривень.

100 грамів солі обійдеться у 3,75 гривні. 100 грамів цукру будуть коштувати 3,39 гривні. Пучок кропу вийде приблизно на 10 гривень. Необхідна кількість часнику буде коштувати приблизно 8 гривень.

Зверніть увагу! Цієї кількості інгредієнтів має вистачити на 3 трилітрові банки квашених кавунів. Загалом складники вийшли у 133 гривні (одна банка буде коштувати 44 гривні).