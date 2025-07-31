Полтавщина у лідерах з вирощування кавунів та динь

У департаменті агропромислового розвитку Полтавської ОВА розповіли, що цьогоріч аграрії Полтавщини засіяли понад 5 тисяч гектар кавунів та динь, що на понад 2 тисячі гектар більше, ніж минулого року, повідомляє 24 Канал із посиланням на "Суспільне". Таким чином регіон посів перше місце в Україні за площами вирощування баштанних культур.

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Загалом через несприятливі погодні умови навесні терміни масового дозрівання та збирання плодів зсунулися на два тижні. Масово плоди почнуть дозрівати з другої половини серпня. Збір баштанних очікується на рівні минулого року – близько 80 центнер з гектара. Лише тиждень тому в фермерському господарстві Григорія Хана вже почали збирати кавуни. Під ними має 50 гектар.

Урожайність, звичайно, ту, що запланували, не очікуємо, а так товарний вигляд кавуна більш – менш, відсотків 50 – 60, до 70 буде нормальним,

– говорить фермер.

Григорій Хан зауважує, що на врожай негативно вплинули холодні травневі ночі.

Цей рік нестандартний не тільки в нашому районі (Гоголівська громада). Пізня весна, приморозки, холодна весна – все це вплинуло на урожай баштанних. Десь на відсотків 25 – 30 буде слабший, ніж ті роки. Але сподіваємось, що щось зберемо. До 90-х років за кліматичними умовами цей регіон взагалі був не для баштану. Можна було вирощувати тільки напівпарниковим методом, а зараз опадів все менше й менше. Одного року по Устивицькій сільській раді 48 міліметрів за все літо випало вологи,

– розповідає Григорій Хан.

Зверніть увагу! У середньому за всі роки роботи з полів фермерського господарства збирали від 40 до 60 тонн плодів із гектара. Продають кавуни лише гуртом.