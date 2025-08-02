Де в Україні вирощують найбільше кавунів?

У 2025 році на Полтавщині було посіяно на 2 тисяч гектарів баштану більше ніж торік, пише 24 Канал з посиланням на Суспільне Полтава.

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Зверніть увагу! Цьогоріч терміни дозрівання і, відповідно, збирання кавунів зсунулись на 2 тижні. Це пов'язано з несприятливими погодними умовами. Йдеться про пізню холоду весну та заморозки, що були у травні. Щобільше, така погода сильно знизила врожайність, на приблизно 25 – 30%, якщо порівнювати з попередніми роками.

Григорій Хан Голова фермерського господарства з села Устивиця Урожайність, звичайно, ту, що запланували, не очікуємо, а так, товарний вигляд кавуна більш-менш, 50 – 60%, до 70% буде нормальним.

Хан вказав, що урожай почали збирати ще тиждень тому. Проте, з великою імовірністю, пік дозрівання цієї ягоди буде уже в середині серпня.

Цього року десь 25 – 35 тонн все одно, я думаю, отримаємо. Зараз в основному у нас багато запитів з міста Київ,

– каже Хан.

Зауважте! За словами Хана, раніше з полів фермерського господарства збиралось орієнтовно 40 – 60 тонн кавунів з гектара.