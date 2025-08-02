Где в Украине выращивают больше всего арбузов?

В 2025 на Полтавщине было посеяно на 2 тысяч гектаров бахчи больше чем в прошлом году, пишет 24 Канал со ссылкой на Суспильнэ Полтава.

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Обратите внимание! В этом году сроки созревания и, соответственно, сбора арбузов сдвинулись на 2 недели. Это связано с неблагоприятными погодными условиями. Речь идет о поздней холодной весне и заморозках, которые были в мае. Более того, такая погода сильно снизила урожайность, на примерно 25 – 30%, если сравнивать с предыдущими годами.

Григорий Хан Председатель фермерского хозяйства из села Устивица Урожайность, конечно, ту, что запланировали, не ожидаем, а так, товарный вид арбуза более-менее, 50 – 60%, до 70% будет нормальным.

Хан указал, что урожай начали собирать еще неделю назад. Однако с большой вероятностью, пик созревания этой ягоды будет уже в середине августа.

В этом году где-то 25 – 35 тонн все равно, я думаю, получим. Сейчас в основном у нас много запросов из города Киев,

– говорит Хан.

Заметьте! По словам Хана, ранее с полей фермерского хозяйства собиралось ориентировочно 40 – 60 тонн арбузов с гектара.