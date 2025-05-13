Какие виды фермерских хозяйств существуют

Фермерское хозяйство независимо от его формы должно платить налоги, сообщает 24 Канал со ссылкой на lagerta.law.

Читайте также Можно ли построить ангар на земле сельскохозяйственного назначения

Возможные варианты налогообложения для фермерского хозяйства – юридического лица:

общая система налогообложения, которая заключается в уплате налога на прибыль. Объектом налогообложения в этом случае является прибыль, определенная по данным бухгалтерского учета (доходы минус расходы), которая может корректироваться на разницы, возникающие в соответствии с положениями Налогового кодекса Украины. Ставка налога – 18 %. Никаких ограничений указанная система не имеет;

упрощенная система налогообложения:

единый налог 3 группы с уплатой налога на добавленную стоимость. Ставка – 3 % дохода плюс уплата НДС;

единый налог 3 группы без уплаты налога на добавленную стоимость. Ставка – 5 % дохода.

Ограничения для двух приведенных случаев – объем дохода в течение календарного года не должен превышать 1167 размеров минимальной заработной платы, установленной на 1 января отчетного года (на 1 января 2021 – 7002000 гривен).

Обратите внимание! Единый налог 4 группы. Размер налога зависит от площади сельскохозяйственных угодий и/или земель водного фонда, находящейся в собственности фермерского хозяйства или предоставленной ему в пользование и определяется в процентах от нормативной денежной оценки земельного участка, а размер ставки налога - от категории (типа) земель и их расположения.

Ограничения – доля сельскохозяйственного товаропроизводства за предыдущий налоговый (отчетный) год равна или превышает 75 процентов.

Какие налоги платит ФЛП

Перейдем к вариантам налогообложения, которые могут быть выбраны фермерским хозяйством, созданным в форме физического лица-предпринимателя.

Общая система налогообложения. Как и в случае с юридическими лицами, ее суть заключается в уплате налога на прибыль по ставке 18 процентов. Кроме этого, уплате подлежит военный сбор в размере 1,5% от прибыли и единый взнос – 22% от прибыли, но с 1 января 2021 не менее 1320 гривен При этом, максимальная база для начисления ЕСВ с января 2021 – 90 000 грн, а потому он не может быть больше максимального размера – 19 800 гривен Никаких ограничений указанная система не имеет;

Упрощенная система налогообложения:

единый налог 2 группы. Ставка налога – не более 20 % размера минимальной заработной платы (с 1 января 2021 – не более 1200 гривен).

НДФЛ и военный сбор не уплачиваются. Уплате подлежит ЕСВ (не менее 1200 гривен и не более 19 800 гривен). Следует учитывать, что данная группа имеет определенные ограничения:

ФЛП не использует труд наемных лиц или количество людей, которые находятся с ним в трудовых отношениях, одновременно не превышает 10 человек;

объем дохода не превышает 834 размера минимальной заработной платы (по состоянию на 1 января 2021 – 5 004 000 гривен);

единый налог 3 группы с уплатой НДС. Ставка – 3 % дохода, налог на добавленную стоимость подлежит уплате в общем порядке. НДФЛ и военный сбор не уплачиваются, ЕСВ подлежит уплате в том же порядке, что и в предыдущем случае;

единый налог 3 группы без уплаты НДС со ставкой 5 % дохода, а также с уплатой ЕСВ (не менее 1200 гривен и не более 19 800 гривен).

Ограничения 3 группы как с уплатой НДС, так и без его уплаты – в течение календарного года объем полученного дохода не превышает 1167 размеров минимальной заработной платы (на 1 января 2021 – 7 002 000 гривен).

Единый налог 4 группы. Объектом налогообложения является площадь сельскохозяйственных угодий и/или земель водного фонда, базой налогообложения – нормативная денежная оценка 1 гектара такой земли. Ставка налога зависит от категории (типа) земель и их расположения.

Какие установлены ограничения

Каждая из систем налогообложения имеет свои особенности, преимущества и недостатки, а также ограничения. Однозначного ответа на вопрос: "Какую систему налогообложения выбрать фермерскому хозяйству?" не существует.

Если же провести такие расчеты невозможно или они не соответствуют действительным результатам по итогам календарного года, фермерское хозяйство может осуществить переход на другую, более оптимальную систему налогообложения. Следует иметь в виду, что такая система налогообложения устанавливает для фермеров ряд ограничений, среди которых: