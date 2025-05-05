Что собой представляет 4 группа и кому доступна

4 группа единого налога – это упрощенная форма налогообложения, рассчитана на сельскохозяйственных товаропроизводителей, сообщает 24 Канал со ссылкой на "Земельный фонд Украины". Она имеет ряд преимуществ, в частности простоту отчетности, однако, чтобы стать плательщиком 4 группы, нужно соответствовать установленным требованиям.

Читайте также Можно ли оформить в собственность огород, которым вы пользуетесь

Кто может быть плательщиком 4 группы:

юридические лица независимо от организационно-правовой формы, у которых доля сельскохозяйственного товаропроизводства за предыдущий налоговый (отчетный) год равна или превышает 75 процентов;

независимо от организационно-правовой формы, у которых доля сельскохозяйственного товаропроизводства за предыдущий налоговый (отчетный) год равна или превышает 75 процентов; физические лица – предприниматели, которые осуществляют деятельность исключительно в пределах фермерского хозяйства, зарегистрированного в соответствии с Законом Украины "О фермерском хозяйстве".

Для ФЛП также устанавливаются дополнительные требования:

осуществляют исключительно выращивание, откармливание сельскохозяйственной продукции, сбор, вылов, переработку такой собственно выращенной или откормленной продукции и ее продажу;

осуществляют хозяйственную деятельность (кроме поставки) по месту налогового адреса;

не используют труд наемных лиц;

членами фермерского хозяйства такого физического лица являются только члены его семьи в определении части второй статьи 3 Семейного кодекса Украины;

площадь сельскохозяйственных угодий и/или земель водного фонда в собственности и/или пользовании членов фермерского хозяйства составляет не менее 0,5 гектара, но не более 20 гектаров совокупно.

Объектом налогообложения является является площадь сельхозугодий (пашни, сенокосов, пастбищ и многолетних насаждений) и/или земель водного фонда (внутренних водоемов, озер, прудов, водохранилищ), находящейся в собственности сельхозтоваропроизводителя или предоставленная ему в пользование, в том числе на условиях аренды.

Обратите внимание! Базой налогообложения является является нормативная денежная оценка (НДО) 1 га сельхозугодий (пашни, сенокосов, пастбищ и многолетних насаждений), с учетом коэффициента индексации, определенного по состоянию на 1 января базового налогового (отчетного) года.