Що собою являє 4 група і кому доступна

4 група єдиного податку – це спрощена форма оподаткування, розрахована на сільськогосподарських товаровиробників, повідомляє 24 Канал із посиланням на "Земельний фонд України". Вона має низку переваг, зокрема простоту звітності, проте, щоб стати платником 4 групи, потрібно відповідати встановленим вимогам.

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Хто може бути платником 4 групи:

юридичні особи незалежно від організаційно-правової форми, у яких частка сільськогосподарського товаровиробництва за попередній податковий (звітний) рік дорівнює або перевищує 75 відсотків;

незалежно від організаційно-правової форми, у яких частка сільськогосподарського товаровиробництва за попередній податковий (звітний) рік дорівнює або перевищує 75 відсотків; фізичні особи – підприємці, які провадять діяльність винятково в межах фермерського господарства, зареєстрованого відповідно до Закону України "Про фермерське господарство".

Для ФОП також встановлюються додаткові вимоги:

здійснюють виключно вирощування, відгодовування сільськогосподарської продукції, збирання, вилов, перероблення такої власновирощеної або відгодованої продукції та її продаж;

провадять господарську діяльність (крім постачання) за місцем податкової адреси;

не використовують працю найманих осіб;

членами фермерського господарства такої фізичної особи є лише члени її сім'ї у визначенні частини другої статті 3 Сімейного кодексу України;

площа сільськогосподарських угідь та/або земель водного фонду у власності та/або користуванні членів фермерського господарства становить не менше 0,5 гектара, але не більше 20 гектарів сукупно.

Об'єктом оподаткування є площа сільгоспугідь (ріллі, сіножатей, пасовищ і багаторічних насаджень) та/або земель водного фонду (внутрішніх водойм, озер, ставків, водосховищ), що перебуває у власності сільгосптоваровиробника або надана йому у користування, у тому числі на умовах оренди.

Зверніть увагу! Базою оподаткування є нормативна грошова оцінка (НГО) 1 га сільгоспугідь (ріллі, сіножатей, пасовищ і багаторічних насаджень), з урахуванням коефіцієнта індексації, визначеного за станом на 1 січня базового податкового (звітного) року.