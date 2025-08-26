В Украине за последний месяц заметно повысилась средняя стоимость земли, как и в целом прослеживается тенденция к росту с 2021 года. Именно 1 июля того года в Украине открылся рынок земли.

Сколько стоит пай в августе 2025 года?

Весь прошлый, 2024 год цены на землю сельскохозяйственного назначения постоянно росли, сообщает 24 Канал со ссылкой на Опендатабот. Весной рост цен на землю возобновился после зимнего падения, достигнув в апреле и мае высоких значений, в начале лета была некоторая просадка цен, а в августе рост стоимости гектара снова поползла вверх.

Сейчас в среднем по Украине земля стоит 69 628 гривен, а в июле стоимость составляла 60 713 гривен. Рост за месяц составил около 9000 гривен. В мае 2025 года средняя стоимость гектара земли в Украине составляла 61 315 гривен. Земля продолжает оставаться дорогой. В начале года средняя цена на землю составляла 54 642 гривны.

В какой области Украины земля самая дорогая?

В августе самая высокая средняя цена на землю в Ивано-Франковской области (180 137 гривен за гектар). На втором месте Киевская область (110 459 гривен за гектар). Третье место по стоимости земли занимает Сумская с ценой 103 502 гривен за гектар.

Обратите внимание! Самая дешевая земля сейчас в Донецкой области – 30 665 гривен за гектар. Немного дороже гектар земли стоит в Запорожской (35 246 гривен) и Херсонской (35 761 гривна) областях.