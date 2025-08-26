В Україні за останній місяць помітно підвищилась середня вартість землі, як і загалом прослідковується тенденція до зростання з 2021 року. Саме 1 липня того року в Україні відкрився ринок землі.

Скільки коштує пай у серпні 2025 року?

Увесь минулий, 2024 рік ціни на землю сільськогосподарського призначення постійно зростали, повідомляє 24 Канал з посиланням на Опендатабот. Навесні зростання цін на землю відновилося після зимового падіння, сягнувши у квітні та травні високих значень, на початку літа була деяка просадка цін, а у серпні зростання вартості гектара знову поповзла вгору.

Зараз у середньому по Україні земля коштує 69 628 гривень, а у липні вартість складала 60 713 гривень. Зростання за місяць склало близько 9000 гривень. У травні 2025 року середня вартість гектара землі в Україні становила 61 315 гривень. Земля продовжує залишатись дорогою. На початку року середня ціна на землю складала 54 642 гривні.

У якій області України земля найдорожча?

У серпні найвища середня ціна на землю в Івано-Франківській області (180 137 гривень за гектар). На другому місці Київська область (110 459 гривень за гектар). Третє за вартістю землі Сумська з ціною 103 502 гривень за гектар.

Зверніть увагу! Найдешевша земля наразі у Донецькій області – 30 665 гривень за гектар. Трохи дорожче гектар землі коштує у Запорізькій (35 246 гривень) та Херсонській (35 761 гривня) областях.