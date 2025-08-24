Лише забудовані землі можна оформити у власність

Юристка Любов Полішкевич розповіла 24 Каналу, що підпунктом 5 пункту 27 Перехідних положень ЗКУ встановлено, що безоплатна передача земель державної, комунальної власності у приватну власність, надання дозволів на розроблення документації із землеустрою з метою такої безоплатної передачі, розроблення такої документації забороняється.

Читайте також Як купити землю через електронні торги: деталі процедури

Відповідно передача земельних ділянок у приватну власність дозволена лише у випадках, коли на ділянці розміщено об'єкт нерухомості. Це стосується, зокрема, житлових будинків, господарських споруд, комерційної нерухомості тощо.

Які документи збирати?

Для оформлення права власності на таку земельну ділянку слід звернутися до Центру надання адміністративних послуг відповідної сільської, селищної, сільської ради за місцем розташування земельної ділянки.

Під час звернення знадобиться пакет документів, зокрема:

документ, що посвідчує право власності на нерухомість,

технічний паспорт на споруду,

графічні матеріали з показом місця розташування та конфігурації земельної ділянки,

документи, що посвідчують особу заявника.

Якщо земельна ділянка, на якій розташоване майно, раніше вже передавалася в користування, то до пакета документів необхідно долучити архівну копію документа органу, який її надавав.

Оренда як найпростіший спосіб отримання землі

Наразі вільні від забудови земельні ділянки не можуть бути передані у приватну власність. Проте їх можна отримати в користування на умовах оренди.

Любов Полішкевич Керуюча партнерка Юридичної фірми Результат, керівниця практики земельного права та нерухомості Без проведення земельних торгів наразі земельні ділянки з цільовим призначенням для городництва або для сінокосіння та випасання худоби із земель сільськогосподарського призначення можуть отримати громадяни, звернувшись до місцевої ради, на території якої розташована бажана ділянка.

До заяви, за її словами, додаються графічні матеріали з показом місця розташування земельної ділянки, документи, що посвідчують особу заявника, а також бажано документ, який підтверджує ціль отримання ділянки в користування (наприклад, лист-обґрунтування про наявність у особи, що звертається, підсобного господарства, худоби тощо).

Як юрособи отримують землю?

Любов Полішкевич зазначає, що юридичні особи, фермерські господарства, підприємці та інші суб'єкти господарювання можуть отримати ділянку в оренду виключно через земельні торги (аукціон), які проводяться відповідно до законодавства.

Для включення бажаної ділянки у перелік земельних ділянок, право оренди яких виставляється на земельні торги, необхідно звернутися до органу місцевого самоврядування, в адміністративних межах якого розташована земельна ділянка або до Держгеокадастру чи обласної військової адміністрації – якщо земля є державною,

– говорить юристка.

Зверніть увагу! Для власне участі в торгах після їх оголошення потрібно подати заяву, документи, що підтверджують статус суб'єкта, та пройти процедуру електронного аукціону через платформу "Prozorro.Продажі".

Землю можна отримати попри обмеження

Любов Полішкевич підсумувала, що у 2025 році, навіть попри обмеження воєнного стану, в Україні все ще можна отримати земельну ділянку – або у власність (якщо на ній вже є нерухомість), або в оренду. Громадяни можуть звертатися до місцевої ради для оформлення оренди землі під город чи для випасу худоби, а підприємцям потрібно проходити аукціони через "Prozorro.Продажі".

Важливо! Однак, за її словами, варто пам'ятати: процедура має багато нюансів, які залежать від цільового призначення землі, її статусу та мети використання. Тому перед поданням заяви доцільно проконсультуватися з юристом або фахівцем із земельних питань – це допоможе уникнути помилок і зекономити час.