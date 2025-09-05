В Украине примерно за неделю заметно снизилась средняя стоимость земли, хотя в целом прослеживается тенденция к росту цены с 2021 года. С момента открытия рынка земли 4 года назад стоимость земли в целом только росла.

Какова стоимость пая в сентябре 2025 года?

В течение прошлого, 2024 года цены на землю сельскохозяйственного назначения постоянно росли, сообщает 24 Канал со ссылкой на Опендатабот. Весной рост цен на землю возобновился после зимнего падения, достигнув в апреле и мае высоких значений, в начале лета была некоторая просадка цен с подъемом в августе, а сейчас стоимость гектара немного упала.

Сейчас в среднем по Украине земля стоит 63 781 гривну, а в августе стоимость составляла 69 628 гривен. Падение за месяц составило около 6000 гривен. В мае 2025 года средняя стоимость гектара земли в Украине составляла 61 315 гривен. Земля продолжает оставаться дорогой. В начале года средняя цена на землю составляла 54 642 гривны.

Где в Украине земля самая дорогая?

Хотя средняя стоимость земли по Украине и упала, однако цены в первой тройке заметно выросли. В сентябре самая высокая средняя цена на землю в Ивано-Франковской области (220 982 гривны за гектар). На втором месте Львовская область (138 262 гривны за гектар). Третье место по стоимости земли занимает Тернопольская с ценой 121 712 гривны за гектар.

Обратите внимание! Самая дешевая земля сейчас в Запорожской области – 29 885 гривен за гектар. Немного дороже гектар земли стоит в Николаевской (33 466 гривен) и Херсонской (34 962 гривны) областях.

