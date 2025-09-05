Ціни на землю дещо знизились: скільки коштує гектар паю на початку вересня
- Середня вартість землі в Україні на початку вересня 2025 року склала 63 781 гривню за гектар, що на 6000 гривень менше, ніж у серпні.
- Найдорожчі області: Івано-Франківська (220 982 гривні за гектар), Львівська (138 262 гривні за гектар), Тернопільська (121 712 гривні за гектар); найдешевша – Запорізька (29 885 гривень за гектар).
В Україні приблизно за тиждень помітно знизилась середня вартість землі, хоча загалом прослідковується тенденція до зростання ціни з 2021 року. З моменту відкриття ринку землі 4 роки тому вартість землі загалом лише зростала.
Яка вартість паю у вересні 2025 року?
Протягом минулого, 2024 року ціни на землю сільськогосподарського призначення постійно зростали, повідомляє 24 Канал з посиланням на Опендатабот. Навесні зростання цін на землю відновилося після зимового падіння, сягнувши у квітні та травні високих значень, на початку літа була деяка просадка цін з підйомом у серпні, а зараз вартість гектара трохи впала.
Зараз у середньому по Україні земля коштує 63 781 гривню, а у серпні вартість складала 69 628 гривень. Падіння за місяць склало близько 6000 гривень. У травні 2025 року середня вартість гектара землі в Україні становила 61 315 гривень. Земля продовжує залишатись дорогою. На початку року середня ціна на землю становила 54 642 гривні.
Де в Україні земля найдорожча?
Хоч середня вартість землі по Україні і впала, однак ціни у першій трійці помітно зросли. У вересні найвища середня ціна на землю в Івано-Франківській області (220 982 гривні за гектар). На другому місці Львівська область (138 262 гривні за гектар). Третє за вартістю землі Тернопільська з ціною 121 712 гривні за гектар.
Зверніть увагу! Найдешевша земля наразі у Запорізькій області – 29 885 гривень за гектар. Трохи дорожче гектар землі коштує у Миколаївській (33 466 гривень) і Херсонській (34 962 гривні) областях.
Як в Україні орендувати землю під сінокіс чи пасовище
- Орендувати землю для сінокосу чи випасу худоби в Україні можна за спрощеною процедурою без земельних торгів, діє спрощений договір оренди.
- Оренда на строк до 1 року без права зміни цільового призначення, після завершення воєнного стану необхідно врегулювати права на землю за загальною процедурою.