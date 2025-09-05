Яка вартість паю у вересні 2025 року?

Протягом минулого, 2024 року ціни на землю сільськогосподарського призначення постійно зростали, повідомляє 24 Канал з посиланням на Опендатабот. Навесні зростання цін на землю відновилося після зимового падіння, сягнувши у квітні та травні високих значень, на початку літа була деяка просадка цін з підйомом у серпні, а зараз вартість гектара трохи впала.

Зараз у середньому по Україні земля коштує 63 781 гривню, а у серпні вартість складала 69 628 гривень. Падіння за місяць склало близько 6000 гривень. У травні 2025 року середня вартість гектара землі в Україні становила 61 315 гривень. Земля продовжує залишатись дорогою. На початку року середня ціна на землю становила 54 642 гривні.

Де в Україні земля найдорожча?

Хоч середня вартість землі по Україні і впала, однак ціни у першій трійці помітно зросли. У вересні найвища середня ціна на землю в Івано-Франківській області (220 982 гривні за гектар). На другому місці Львівська область (138 262 гривні за гектар). Третє за вартістю землі Тернопільська з ціною 121 712 гривні за гектар.

Зверніть увагу! Найдешевша земля наразі у Запорізькій області – 29 885 гривень за гектар. Трохи дорожче гектар землі коштує у Миколаївській (33 466 гривень) і Херсонській (34 962 гривні) областях.

