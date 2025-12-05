Чи можна зрізати гілки сусідського дерева?

Іноді давно висаджене дерево поблизу межі ділянок виростає та починає затіняти гілками сусідську територію, повідомляє 24 Канал із посиланням на "Земельний фонд України". Часто гілки можуть затіняти сусідську ділянку та скидати на неї листя та плоди.

Читайте також Оформлення спадщини на пай: як це правильно зробити у 2025 році

У такому разі сусіди вирішують, чи можна спилювати самим сусідські гілки.

Open Agri Club – це професійна підтримка фермерів і агрокомпаній по всій Україні. Фінансування під посівну, добрива та аналіз ґрунтів, бухгалтерські й юридичні консультації, обмін досвідом з провідними аграріями України: Open Agri Club – це нові можливості для масштабування бізнесу.

Якщо корені чи гілки дерев із сусідньої ділянки проникають на іншу, то землекористувач або власник цієї ділянки може обрізати ці гілки або корені, але тільки в тому разі, коли таке проникнення заважає користуватися ділянкою за її цільовим призначенням.

Скільки метрів від дерева до паркану має бути?

Крім того, варто звернути увагу на деякі нормативи:

відстань від межі прилеглої ділянки до стовбура дерева, висота якого має понад 3 метри, повинна становити не менше 4 метрів;

відстань від межі прилеглої ділянки до стовбура дерева середньої висоти (до 3 метрів) повинна становити не менше 2 метрів.

Якщо ці нормативи порушуються, тоді можна зрізати гілку сусідського дерева, наприклад, гілки сусідського дерева затінюють ваші клумби або засмічують територію, але якщо дерево в результаті вашого втручання загине, обґрунтовані претензії будуть до вас.

Важливо! Перед таким зрізанням гілок варто врегулювати це питання з Вашим сусідом та надіслати йому рекомендований лист з повідомленням про вручення з вимогою про усунення порушення. Якщо сусід не вдаватиметься до жодних дій на вашу вимогу, а гілки дерева є перепоною у використання вашої земельної ділянки за цільовим призначенням, то ви маєте право зрізати ці гілки.

Яка вартість переоформлення сільського будинку у 2025 році?