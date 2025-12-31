Які зміни відбудуться на ринку землі наступного року?

Як розповіла для 24 Каналу нотаріус Наталія Манойло, на кінець 2025 року нових змін не очікується щодо ринку землі. Як і раніше діють норми, які були прийняті законодавцями раніше. Зокрема юридичні особи отримали право набувати у власність до 10 тисяч гектарів.

Наталія Манойло Нотаріус Крім того, заборона на купівлю сільськогосподарської землі іноземцями у 2026 році збережеться. Таке рішення спонукає консолідувати внутрішній ринок.

Пані Наталія також зазначає, що зростання цін на землю можливе після завершення війни в Україні. Причиною цього може стати підвищений попит, зокрема на земельні ділянки.

Крім того, щоб продати землю вже наступного року, власникам паїв варто підготуватися:

Необхідно зареєструвати право власності у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно, якщо цього ще не зроблено.

У разі наявності орендаря потрібно внести до реєстру й право оренди.

Перед продажем землі власник зобов'язаний письмово повідомити орендаря та отримати від нього згоду або офіційну відмову від переважного права купівлі.

Як продати земельний пай, що перебуває в оренді?