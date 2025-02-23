ЕС и беспошлинная торговля: Украина предлагает расширить список "чувствительных" агропродуктов

Сейчас наблюдается неоднозначное видение будущих торговых отношений между Украиной и ЕС. Это заставляет украинскую сторону искать альтернативные рынки сбыта.

Украина ищет альтернативные рынки сбыта

Украина рассматривает два основных варианта развития событий. Первый предусматривает продолжение автономных торговых мер с ЕС с расширением списка чувствительных продуктов, передает 24 Канал со ссылкой на министра аграрной политики и продовольствия Виталия Коваля.

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Второй вариант, что обсуждается, предусматривает либерализацию торговли согласно статье 29 Соглашения об ассоциации, что включает расширение списка товаров, которые могут экспортироваться в ЕС, а также пересмотр и значительное увеличение квот.

Мы сокращаем долю ЕС в структуре экспорта и ищем альтернативы. В то же время европейский рынок остается премиальным по ценам, удобным в плане логистики и необходимым для поддержания качества украинской продукции,

– подчеркнул Коваль.

Подготовка к финальной стадии переговоров сейчас продолжается. Министр подчеркнул, что уменьшение влияния украинской продукции на рынок ЕС будет способствовать более эффективным переговорам. В то же время Украина активно ищет новые рынки сбыта и уже имеет положительные результаты.

Обратите внимание! Европейская комиссия не планирует продолжать торговлю с Украиной на текущих условиях после 5 июня. Вместо этого еврокомиссар по вопросам сельского хозяйства Кристоф Хансен анонсировал соглашение в рамках Углубленной и всеобъемлющей зоны свободной торговли, что является частью Соглашения об ассоциации между ЕС и Украиной 2016 года.

Как увеличился экспорт Украины

В частности, по некоторым направлениям экспорт Украины вырос более чем на 30% по сравнению с прошлым годом. Так, поставки в Африку достигли 2,6 миллиарда долларов, а также активно развивается сотрудничество со странами:

Ближнего Востока;

Юго-Восточной Азии, в частности с Малайзией, Индонезией и Бангладеш.

Одновременно доля украинского агроэкспорта в ЕС постепенно снижается. Если до начала полномасштабной войны она составляла 73%, то по итогам 2024 года уменьшилась до 52%.