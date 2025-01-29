Аграрный министр Венгрии против вступления Украины в ЕС: разорятся местные фермеры

Министр сельского хозяйства Венгрии Иштван Надь выступил против вступления Украины в Евросоюз. По его мнению, конкуренция с украинцами может разорить венгерских фермеров.

Венгерские фермеры не выдержат конкуренции

По словам министра сельского хозяйства Венгрии, первоочередной задачей его страны остается защита интересов венгерских фермеров от украинской агропродукции, передает 24 Канал со ссылкой на Иштвана Надя.

Читайте также В ЕС не планируют продлевать беспошлинный режим для украинской агропродукции

Брюссель остается в долгу за долгосрочное решение ЕС. Мы еще ничего не узнали об удовлетворительном решении ситуации (с украинским экспортом, – 24 Канал). Поэтому наша страна продолжает сохранять запрет на импорт украинской сельскохозяйственной продукции,

– говорится в сообщении министра.

Кроме того, он заявил, что вступление Украины в ЕС представляет "серьезный риск". Иштван Надь считает, что это может иметь непредсказуемые и необратимые последствия, кардинально изменить европейское сельское хозяйство и существенно уменьшить сельскохозяйственные субсидии, что разорит венгерских фермеров. "Мы не допустим этого!", – заявил он.