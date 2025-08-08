Продажи сыров украинских производителей на этой неделе продолжили падать из-за давления со стороны импорта. В то же время ситуация на рынке остается нестабильной и трудно прогнозируемой.

Импортные сыры сильно давят на отечественную продукцию

В июле на украинском рынке произошло падение продаж отечественного сыра, сообщает 24 Канал со ссылкой на ИНФАГРО. Среди причин – сезонное снижение спроса, высокие цены и значительный рост импорта.

В результате, объемы реализации сыра существенно снизились, а конкуренция с импортом обострилась. Чтобы удержаться на рынке, производители массово применяли акционные скидки, из-за чего некоторые предприятия оказывались на грани безубыточности, особенно учитывая рост закупочной цены на сырье,

– отмечают специалисты.

Кроме того, специалисты отмечают, что цены на сыр не менялись более полугода, но с учетом подорожания сырья, ситуация может измениться.

По предварительным оценкам, в июле в Украине до самых низких за последние месяцы объемов сократилось производство полутвердого и белых сыров. В то же время рынок сырных продуктов (с растительными жирами) демонстрирует рост. Позиции российских поставщиков на рынках Кавказа и Средней Азии ослабли, а спрос на украинский сырный продукт вырос.

Важно! Несмотря на это специалисты прогнозируют, что в августе производители сыров нарастят производство для формирования запасов на осень. В то же время поскольку четкой стабилизации рынка сырья пока не наблюдается, ситуация с производством сыра остается непредсказуемой.