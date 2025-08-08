Импортные сыры стали оказывать большее давление на украинскую продукцию: вырастет ли цена
- Продажи украинских сыров снижаются из-за сезонного снижения спроса, высокие цены и рост импорта, что заставило производителей применять акционные скидки.
- Специалисты прогнозируют увеличение производства в августе для накопления запасов на осень, но ситуация на рынке остается нестабильной из-за неопределенности с ценами на сырье.
Продажи сыров украинских производителей на этой неделе продолжили падать из-за давления со стороны импорта. В то же время ситуация на рынке остается нестабильной и трудно прогнозируемой.
Импортные сыры сильно давят на отечественную продукцию
В июле на украинском рынке произошло падение продаж отечественного сыра, сообщает 24 Канал со ссылкой на ИНФАГРО. Среди причин – сезонное снижение спроса, высокие цены и значительный рост импорта.
В результате, объемы реализации сыра существенно снизились, а конкуренция с импортом обострилась. Чтобы удержаться на рынке, производители массово применяли акционные скидки, из-за чего некоторые предприятия оказывались на грани безубыточности, особенно учитывая рост закупочной цены на сырье,
– отмечают специалисты.
Кроме того, специалисты отмечают, что цены на сыр не менялись более полугода, но с учетом подорожания сырья, ситуация может измениться.
По предварительным оценкам, в июле в Украине до самых низких за последние месяцы объемов сократилось производство полутвердого и белых сыров. В то же время рынок сырных продуктов (с растительными жирами) демонстрирует рост. Позиции российских поставщиков на рынках Кавказа и Средней Азии ослабли, а спрос на украинский сырный продукт вырос.
Важно! Несмотря на это специалисты прогнозируют, что в августе производители сыров нарастят производство для формирования запасов на осень. В то же время поскольку четкой стабилизации рынка сырья пока не наблюдается, ситуация с производством сыра остается непредсказуемой.