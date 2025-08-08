Продажі сирів українських виробників цього тижня продовжили падати через тиск з боку імпорту. Водночас ситуація на ринку залишається нестабільною та важко прогнозованою.

Імпортні сири сильно тиснуть на вітчизняну продукцію

У липні на українському ринку відбулось падіння продажів вітчизняного сиру, повідомляє 24 Канал із посиланням на ІНФАГРО. Серед причин – сезонне зниження попиту, високі ціни та значне зростання імпорту.

У результаті, обсяги реалізації сиру суттєво знизилися, а конкуренція з імпортом загострилася. Щоб утриматися на ринку, виробники масово застосовували акційні знижки, через що деякі підприємства опинялися на межі беззбитковості, особливо враховуючи зростання закупівельної ціни на сировину,

– зазначають фахівці.

Крім того, спеціалісти зазначають, що ціни на сир не змінювались понад пів року, але з урахуванням подорожчання сировини, ситуація може змінитись.

За попередніми оцінками, у липні в Україні до найнижчих за останніх місяців обсягів скоротилося виробництво напівтвердого та білих сирів. Водночас ринок сирних продуктів (з рослинними жирами) демонструє зростання. Позиції російських постачальників на ринках Кавказу та Середньої Азії послабшали, а попит на український сирний продукт зріс.

Важливо! Попри це фахівці прогнозують, що у серпні виробники сирів наростять виробництво для формування запасів на осінь. Водночас оскільки чіткої стабілізації ринку сировини поки що не спостерігається, ситуація з виробництвом сиру залишається непередбачуваною.