Какие основные проблемы сдерживают украинский агроэкспорт в 2026 году

В 2025 году Украина сохранила высокую роль агроэкспорта, несмотря на сокращение объемов из-за погодных условий и ограничения логистики. В то же время все большую долю валютной выручки обеспечивает продукция с добавленной стоимостью.

Какие преграды встречает украинский агроэкспорт?

Главная тенденция 2025 года – сохранение высокой роли агроэкспорта на фоне его диверсификации, сообщили в Минэкономики. Однако в Минэкономики заявляют, что основной причиной сокращения экспорта стала задержка жатвы поздних культур из-за неблагоприятных погодных условий.

Читайте также Агроэкспорт в новой реальности: кто "вырвался" в лидеры, несмотря на блокаду и атаки

К концу сентября 2025 года было обмолочено лишь около 5% площадей под кукурузой, что значительно меньше среднегодовых показателей. Дело в том, что из-за высокой влажности зерно нужно дополнительно просушивать, а это замедлило темпы отгрузок и увеличило логистические расходы.

Готові масштабувати агробізнес? Open Agri Club надає фінансування підприємствам до 1500 Га на вигідних умовах для розвитку підприємств. А разом з коштами ви також отримуєте стратегічне планування, аналіз ґрунтів, сучасні агротехнології та підтримку надійного партнера.

Кроме того, эксперт Института аграрной экономики Богдан Духницкий рассказал, что еще с начала полномасштабного вторжения Украина была вынуждена осуществлять экспорт в условиях полного, или частичного ограничения логистических мощностей.

Но несмотря на все трудности, большим позитивом остается сам факт развития экспорта переработанной продукции,

– отмечает эксперт.

В 2025 году, если не учитывать остатки и отходы, немалые доходы были получены благодаря экспорту:

готовых продуктов из зерна – 501 миллион долларов,

сахара и сахарных кондитерских изделий – 476 миллионов долларов,

алкогольных и безалкогольных напитков – 361 миллион долларов,

переработанной плодоовощной продукции – 349 миллионов долларов,

изделий из какао и шоколада – 346 миллионов долларов,

сливочного масла – 107 миллионов долларов,

сухого и сгущенного молока – 97 миллионов долларов.

Важно! Любая переработанная продукция, экспортируемая, постепенно снижает зависимость Украины от потребности вывозить большие объемы сырья.

Какие страны экспортировали больше всего украинской агропродукции: топ ключевых экспортеров