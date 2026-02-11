Какие основные проблемы сдерживают украинский агроэкспорт в 2026 году
- Основными проблемами для украинского агроэкспорта в 2026 году является задержка жатвы из-за неблагоприятных погодных условий и ограничения логистических мощностей.
- Несмотря на трудности, значительный доход в 2025 году обеспечил экспорт продукции с добавленной стоимостью, что снижает зависимость от экспорта сырья.
В 2025 году Украина сохранила высокую роль агроэкспорта, несмотря на сокращение объемов из-за погодных условий и ограничения логистики. В то же время все большую долю валютной выручки обеспечивает продукция с добавленной стоимостью.
Какие преграды встречает украинский агроэкспорт?
Главная тенденция 2025 года – сохранение высокой роли агроэкспорта на фоне его диверсификации, сообщили в Минэкономики. Однако в Минэкономики заявляют, что основной причиной сокращения экспорта стала задержка жатвы поздних культур из-за неблагоприятных погодных условий.
К концу сентября 2025 года было обмолочено лишь около 5% площадей под кукурузой, что значительно меньше среднегодовых показателей. Дело в том, что из-за высокой влажности зерно нужно дополнительно просушивать, а это замедлило темпы отгрузок и увеличило логистические расходы.
Кроме того, эксперт Института аграрной экономики Богдан Духницкий рассказал, что еще с начала полномасштабного вторжения Украина была вынуждена осуществлять экспорт в условиях полного, или частичного ограничения логистических мощностей.
Но несмотря на все трудности, большим позитивом остается сам факт развития экспорта переработанной продукции,
– отмечает эксперт.
В 2025 году, если не учитывать остатки и отходы, немалые доходы были получены благодаря экспорту:
- готовых продуктов из зерна – 501 миллион долларов,
- сахара и сахарных кондитерских изделий – 476 миллионов долларов,
- алкогольных и безалкогольных напитков – 361 миллион долларов,
- переработанной плодоовощной продукции – 349 миллионов долларов,
- изделий из какао и шоколада – 346 миллионов долларов,
- сливочного масла – 107 миллионов долларов,
- сухого и сгущенного молока – 97 миллионов долларов.
Важно! Любая переработанная продукция, экспортируемая, постепенно снижает зависимость Украины от потребности вывозить большие объемы сырья.
Какие страны экспортировали больше всего украинской агропродукции: топ ключевых экспортеров
В 2025 году 47% аграрного экспорта Украины направлено в страны ЕС, что составляет 12,1 миллиарда долларов США.
Основными импортерами украинской агропродукции являются Турция, Нидерланды, Италия, Испания, Польша, Египет, Германия, Бельгия и Саудовская Аравия.