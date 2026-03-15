До 60 тысяч за тонну: какие культуры выгодно сажать в Украине в 2026 году

В Украине аграрный рынок динамично меняется: одни культуры выращивают больше, а другие, наоборот, теряют популярность. Во времена полномасштабной войны значительно выросло производство сои – почти вдвое, чем до вторжения России.

Какую культуру выгодно выращивать?

Об этом рассказал и.о. директора "Института зерновых культур" НААН Украины Владислав Черчель, пишет AgroWeek.

Смотрите также Когда снег только-только сошел: 7 культур, которые можно смело сеять в марте

По его словам, высокие цены на сою фактически позволили украинским аграриям выжить в сложный 2023 год.

Да и сегодня цены на нее растут и достигают около 18 тысяч гривен за тонну. Поэтому выращивать сою в 2026 году выгодно для фермеров.

В то же время Черчель отмечает рост популярности льна масличного и горчицы.

Сегодня растут площади и под льном масличным. Я считаю, что данная культура будет распространяться, также будут увеличиваться посевы горчицы,

– говорит специалист.

Цены на лен масличный на внешних рынках растут.

В Европе покупатели предлагают уже от 30 до 60 тысяч гривен за тонну в зависимости от качества урожая.

Популярность горчицы также постепенно растет.

В то же время, по мнению эксперта, аграрии должны совершенствовать свои знания и навыки, чтобы масштабировать выращивание обеих этих культур.

Это старые культуры, которые необходимо выращивать по-новому, поэтому для того, чтобы они завоевали большую нишу, необходима разработка технологий. Кроме того, стоит изучить рынки спроса данной продукции,

– подчеркнул Черчель.

Стоит ли выращивать свеклу и горох?

Вместе с тем в Украине за время войны аграрии уменьшили объемы производства сахарной свеклы. Хотя в некоторых регионах она принесла больше урожая по сравнению с 2021 годом. В этом году даже ожидается профицит сахара, пишет "Укрцукор".

Сейчас сахарная свекла в стране занимает:

площади выращивания составляют около 200 – 250 тысяч гектаров;

сажают культуру преимущественно в западных регионах и в зоне Лесостепи.

В отличие от свеклы, эксперты все больше интересуются горохом. Эта культура показывает хорошие результаты на экспорт, поэтому аграрии планируют наращивать посевные площади под ней.

На сегодня посевы гороха составляют примерно 200 тысяч гектаров, но не менее 500 тысяч, а лучше, чтобы 1 миллион гектаров был засеян в Украине горохом, особенно это хорошо для юга,

– уверен Черчель.

Заметьте! Поэтому, в 2026 году выгодно выращивать сою, горчицу и горох. Но нужно развивать технологию и логистику, чтобы они принесли действительно хорошую прибыль.

Какие культуры выращивают в мире?