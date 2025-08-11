Всегда Беларусь считалась страной, где в аграрной сфере существенно преобладает картофель. Однако последний год белорусы сами вынуждены покупать картофель, чтобы избежать дефицита.

Грузия неожиданно начала кормить белорусов картофелем

Грузия в первом полугодии отгрузила почти 3,1 тысячи тонн своего картофеля в Беларусь, сообщает 24 Канал со ссылкой на "Business Грузия". Тем самым они помогли стране справиться с сезонным дефицитом.

В денежном выражении объем поставок составил 1,3 миллиона долларов. В результате Беларусь стала четвертым по значению импортером грузинской картофеля.

Обратите внимание! Основным рынком сбыта грузинского картофеля остается Россия, на долю которой в первом полугодии пришлось 50,35 тысячи тонн (64,3% от всего экспорта картофеля) на сумму 20,5 миллиона долларов (77%). Объем поставок картофеля из Грузии в Россию в первом полугодии в 3,6 раза превысил экспорт за весь 2024 год (14,05 тысячи тонн).

На втором месте по объему поставок картофеля из Грузии находится Азербайджан – 20,26 тысячи тонн на 3,7 миллиона долларов, на третьем Армения – 3,74 тысячи тонн на 0,9 миллиона долларов.

Интересно! Экспорт картофеля из Грузии в первом полугодии 2025 года составил 78,23 тысячи тонн, что в 30 раз больше, чем за аналогичный период прошлого года, говорится в сообщении Национального статкомитета страны. В стоимостном выражении экспорт вырос также в 30 раз, до 26,5 миллиона долларов.