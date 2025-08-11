Завжди Білорусь вважалася країною, де у аграрній сфері істотно переважає картопля. Однак останній рік білоруси самі змушені купувати картоплю, щоб уникнути дефіциту.

Грузія несподівано почала годувати білорусів картоплею

Грузія в першому півріччі відвантажила майже 3,1 тисячі тонн своєї картоплі до Білорусі, повідомляє 24 Канал із посиланням на "Business Грузия". Тим самим вони допомогли країні впоратися із сезонним дефіцитом.

У грошовому вираженні обсяг постачань становив 1,3 мільйона доларів. У результаті Білорусь стала четвертим за значенням імпортером грузинської картоплі.

Зверніть увагу! Основним ринком збуту грузинської картоплі залишається Росія, на частку якої у першому півріччі припало 50,35 тисячі тонн (64,3% від усього експорту картоплі) на суму 20,5 мільйона доларів (77%). Обсяг постачань картоплі з Грузії до Росії у першому півріччі у 3,6 раза перевищив експорт за весь 2024 рік (14,05 тисячі тонн).

На другому місці за обсягом постачання картоплі з Грузії знаходиться Азербайджан – 20,26 тисячі тонн на 3,7 мільйона доларів, на третьому Вірменія – 3,74 тисячі тонн на 0,9 мільйона доларів.

Цікаво! Експорт картоплі з Грузії у першому півріччі 2025 року становив 78,23 тисячі тонн, що у 30 разів більше, ніж за аналогічний період минулого року, йдеться у повідомленні Національного статкомітету країни. У вартісному вираженні експорт зріс також у 30 разів, до 26,5 мільйона доларів.