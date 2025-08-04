Якою буде ціна на картоплю?

Як розповідає виконувач обов'язків першого віцепрезидента Національної академії аграрних наук Ігор Гриник, різких стрибків ціни на картоплю можна уникнути, втім деякі виробники говорять про те, що можливе зменшення врожаю на 25% – 30%, передає 24 Канал з посиланням на РБК-Україна.

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Крім того, експерт додав, що у Київській та південних областях України через нестачу вологи та високу температуру урожай картоплі постраждав. Річ у тім, що спека та посуха може викликати у бульб картоплі різні хвороби.

На фоні цього на ринку спостерігається сезонно зниження ціни на картоплю. Наприклад, середня ціна вже на рівні трішки більше, ніж 33 гривні.

Ціни на молодий урожай на гуртових ринках впали до 15 – 22 гривень за кілограм, а в роздрібній торгівлі – коливаються від 22 до 38 гривень за кілограм – залежно від регіону та мережі. Середня ціна вже знизилася до 33,55 гривні за кілограм і тенденція до зниження триває,

– каже фахівець.

Зауважте! За прогнозом Гриника, у вересні – жовтні оптова ціна за кілограм картоплі, найімовірніше, становитиме 12 – 18 гривень. В роздрібній торгівлі очікується на рівні 20 – 26 гривень за кілограм. Натомість пікова ціна очікується до 30 гривень за кілограм, але це у випадку несприятливих умов.