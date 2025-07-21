Ціни на картоплю знижуються

На цю мить в Україні спостерігається подальше зниження відпускних цін на картоплю врожаю 2025 року, повідомляє 24 Канал із посиланням на дані щоденного моніторингу проєкту EastFruit.

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За словами самих виробників, основна причина цієї ситуації – покращення погодних умов та активізація збирання картоплі у більшості регіонів країни, що призвело до збільшення пропозиції продукції на внутрішньому ринку України.

Так, на цей час фермери пропонують до продажу картопля в діапазоні 11 – 18 гривні за кілограм (26 – 43 центи за кілограм), що в середньому на 10% дешевше, ніж тижнем раніше. також чинить тиск на ціни в даному сегменті.

Важливо! Фахівці зазначають, що у другій половині липня роком раніше ціни на картоплю в Україні були в середньому на 23% нижчими, ніж сьогодні. Однак при цьому аналітики проєкту не виключають, що негативні цінові тенденції в цьому сегменті можуть зберегтися й надалі внаслідок поступового збільшення пропозиції картоплі на ринку.