Скільки коштує цибуля у магазині?

Якщо порівняти загальний рівень споживчих цін, то він у червні 2025 року порівняно з червнем 2024 року зріс на 14,3%, повідомляє 24 Канал із посиланням на Держстат. Однак якщо ж взяти окремо продуктову інфляцію, то її зростання склало 23,2%.

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Загалом ціни в овочевому сегменті зросли з червня 2024 року на 24,2%. Вартість цибулі дещо зросла за рік. Так, у червні 2024 року середня ціна за кілограм цибулі складала 24,36 гривні, у червні ж 2025 року ж вона коштувала у середньому 31,28 гривні.

Зверніть увагу! Вартість у магазинах продовжує знижуватись і відповідає тогорічним тенденціям.

Журналісти 24 Каналу дослідили ціни на цибулю у популярних мережах супермаркетів України: