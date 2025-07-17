Ціни на яблука поки доволі високі

Цього тижня в Україні стартував сезон яблук нового врожаю, повідомляє 24 Канал із посиланням на EastFruit. Згідно з даними щоденного моніторингу, в поточному році українські садівники взялися за збирання врожаю яблук ранніх сортів фактично в ті ж терміни, що й минулого сезону.

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На сьогодні закупівельні ціни на яблука нового врожаю формуються в межах 60 – 70 гривень за кілограм (1,43 – 1,67 долара за кілограм), що в середньому у 2,9 раза дорожче, ніж на початку минулого сезону.

Зверніть увагу! Ключові гравці ринку стверджують, що початок сезону постачання місцевого яблука відразу ж негативно вплинув на продаж імпортних фруктів, проте українські трейдери не поспішають знижувати ціни на свою продукцію. Своє рішення вони аргументують тим, що основну пропозицію на українському ринку яблук наразі, як і раніше, становить імпортна продукція.

Водночас, за словами аналітиків, попит на них утримується на низькому рівні, оскільки покупці найчастіше віддають перевагу сезонним фруктам та ягодам. Більш масово вийти на ринок українські виробники яблук планують уже з наступного тижня.

Важливо! Що стосується цін на ці фрукти, то, за словами самих садівників, ціна знижуватиметься в міру збільшення пропозиції місцевого яблука на ринку. При цьому негативний ціновий тренд буде притаманний не лише сегменту місцевої продукції, а й може знизитися ціна і на імпортні яблука.