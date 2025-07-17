Цены на яблоки пока довольно высокие

На этой неделе в Украине стартовал сезон яблок нового урожая, сообщает 24 Канал со ссылкой на EastFruit. Согласно данным ежедневного мониторинга, в текущем году украинские садоводы взялись за уборку урожая яблок ранних сортов фактически в те же сроки, что и в прошлом сезоне.

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На сегодня закупочные цены на яблоки нового урожая формируются в пределах 60 – 70 гривен за килограмм (1,43 – 1,67 доллара за килограмм), что в среднем в 2,9 раза дороже, чем в начале прошлого сезона.

Обратите внимание! Ключевые игроки рынка утверждают, что начало сезона поставок местного яблока сразу же негативно повлияло на продажу импортных фруктов, однако украинские трейдеры не спешат снижать цены на свою продукцию. Свое решение они аргументируют тем, что основное предложение на украинском рынке яблок пока, как и раньше, составляет импортная продукция.

В то же время, по словам аналитиков, спрос на них удерживается на низком уровне, поскольку покупатели чаще всего отдают предпочтение сезонным фруктам и ягодам. Более массово выйти на рынок украинские производители яблок планируют уже со следующей недели.

Важно! Что касается цен на эти фрукты, то, по словам самих садоводов, цена будет снижаться по мере увеличения предложения местного яблока на рынке. При этом негативный ценовой тренд будет присущ не только сегменту местной продукции, но и может снизиться цена и на импортные яблоки.