Импорт яблок и груш вырос с начала года

В январе-мае 2025 года Украина импортировала 13,3 тысячи тонн яблок, груш и айвы, сообщает 24 Канал со ссылкой на AgroTimes. При этом на закупки продукции было потрачено 15,5 миллиона долларов.

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Обратите внимание! По словам специалистов, если сравнить с объемами за весь 2024 год, импорт этих фруктов вырос в 3,1 раза. Расходы же на экспорт выросли в 2,5 раза.

Больше всего яблок, груш и айвы Украина с начала 2025 года импортировала из:

Польши (56,7%),

Нидерландов (18,6%),

Молдовы (7,4%).

Ранее 24 Канал сообщал, что в Украине начался сезон лесных ягод – земляники и черники, раньше всего их начали продавать на Волыни. Стоимость ягод зависит от региона, одновременно земляника стабильно вдвое дороже черники.