Цены на картофель снижаются

На данный момент в Украине наблюдается дальнейшее снижение отпускных цен на картофель урожая 2025 года, сообщает 24 Канал со ссылкой на данные ежедневного мониторинга проекта EastFruit.

Читайте также Сколько стоит килограмм лука: цены за год выросли

По словам самих производителей, основная причина этой ситуации – улучшение погодных условий и активизация уборки картофеля в большинстве регионов страны, что привело к увеличению предложения продукции на внутреннем рынке Украины.

Так, в настоящее время фермеры предлагают к продаже картофель в диапазоне 11 – 18 гривны за килограмм (26 – 43 цента за килограмм), что в среднем на 10% дешевле, чем неделей ранее. также оказывает давление на цены в данном сегменте.

Важно! Специалисты отмечают, что во второй половине июля годом ранее цены на картофель в Украине были в среднем на 23% ниже, чем сегодня. Однако при этом аналитики проекта не исключают, что негативные ценовые тенденции в этом сегменте могут сохраниться и в дальнейшем вследствие постепенного увеличения предложения картофеля на рынке.