Яка вартість картоплі у супермаркетах

Якщо порівняти загальний рівень споживчих цін, то він у червні 2025 року порівняно з червнем 2024 року зріс на 14,3%, повідомляє 24 Канал із посиланням на Держстат. Однак якщо ж взяти окремо продуктову інфляцію, то її зростання склало 23,2%.

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Загалом ціни в овочевому сегменті зросли з червня 2024 року на 24,2%. Річне зростання вартості картоплі не таке велике: у червні 2024 року середня ціна за кілограм складала 28,39 гривні, а у червні 2025 року вартість була 34,73 гривні.

Важливо! Однак вартість у магазинах наразі почала знижуватись і відповідає тогорічним тенденціям.

Журналісти 24 Каналу дослідили ціни на картоплю у популярних мережах супермаркетів України: