Избыток капусты обваливает цены в Европе: производители готовятся к сложному 2026 году

Европейский рынок капусты перешел в фазу избыточного предложения, что уже давит на цены и прибыльность фермеров. В отрасли прогнозируют непростой сезон и предупреждают о рисках для части производителей.

Производителям капусты в Европе все сложнее

Ситуация на рынке капусты в Европе существенно изменилась по сравнению с предыдущими годами - сейчас рынок формируется преимущественно предложением, а не спросом. Об этом сообщают аналитики EastFruit.

По словам совладельца нидерландской компании Tuindersbelang Мартина Болхейса, в Нидерландах и других странах Европы площади под капустой росли без надлежащего регулирования, что привело к перепроизводству. Несмотря на стабильные продажи, увеличение объемов продукции привело к снижению цен.

Эксперты отмечают, что осенью излишки продукции нередко продаются даже ниже себестоимости. Когда склады и холодильники заполняются, на рынок одновременно поступают большие объемы овощей, что дополнительно давит на цены. После завершения сбора урожая предложение постепенно сокращается, что временно стабилизирует ситуацию.

Несмотря на относительно успешный 2025 год, который поддерживал стабильные цены в первой половине сезона, 2026-й может стать значительно тяжелее. По оценкам Болхейса, фермеры способны пережить один неудачный год, однако два подряд могут создать серьезные финансовые трудности.

Дополнительным фактором риска стали изменения в налоговом законодательстве, которые ограничили возможность компенсировать убытки доходами предыдущих лет. Это делает хозяйства более уязвимыми, особенно после значительных инвестиций в производство.

Какова ситуация на европейском рынке?

Еще одним вызовом для отрасли, сообщает Fresh Plaza, остаются различные правила использования средств защиты растений в странах ЕС. По словам эксперта, в некоторых государствах крупные компании имеют больше возможностей получать исключения, что создает неравные условия конкуренции.

Компания Tuindersbelang почти полностью работает в формате свободной торговли, минимизируя контрактные продажи. Такой подход позволяет быстрее реагировать на рыночную конъюнктуру, тогда как контракты, по словам участников рынка, не всегда гарантируют стабильность в периоды низких цен.

Текущую ситуацию производители рассматривают как естественную коррекцию после нескольких лет высоких цен, которые стимулировали расширение посевов и приход новых игроков. Ожидается, что в течение примерно 18 месяцев рынок постепенно сбалансируется, а часть производителей покинет отрасль.

