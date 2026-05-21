Может ли участник боевых действий получить земельный участок в мае

Во время военного положения в Украине действуют существенные ограничения по бесплатной передаче земельных участков. Запрет касается как граждан в целом, так и отдельных категорий, которые ранее могли претендовать на землю от государства или общины.

Что мешает получить землю во время войны?

Юрист Лариса Величко в комментарии 24 Канала обращает внимание на то, что сейчас внесены изменения в пункты 5 и 27 раздела X Земельного кодекса Украины. Согласно им во время действия военного положения запрещена бесплатная передача земель государственной и коммунальной собственности в частную.

Это регламентируется Законом Украины "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно восстановления системы оформления прав аренды земельных участков сельскохозяйственного назначения и совершенствования законодательства по охране земель", который вступил в силу 19 ноября 2022 года. Те же ограничения касаются и украинских военных, которые имеют статус участника боевых действий.

Лариса Величко Советник, адвоката GRACERS Наложен запрет на бесплатную передачу земель государственной, коммунальной собственности в частную собственность, предоставление разрешений на разработку документации по землеустройству с целью такой бесплатной передачи и, собственно, разработки такой документации.

Также юрист обращает внимание, что положения этого подпункта не распространяются на бесплатную передачу земельных участков в частную собственность:

владельцам расположенных на таких земельных участках объектов недвижимого имущества (зданий, сооружений), а также на бесплатную передачу в частную собственность;

гражданам Украины земельных участков, переданных в пользование до вступления в силу этого Кодекса (то есть до 1 января 2002 года).

Несмотря на то, что землю ветеранам выделить не могут, пока продолжается военное положение, ее можно взять в аренду или пользоваться занятым огородом, пока его не оформите. Однако с последним вариантом стоит быть осторожным.