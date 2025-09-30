Украинские экспортеры сои и рапса пока вынуждены платить пошлины. Это происходит из-за невозможности доказать происхождение продукции экспортерами, что пообещали исправить в Минэкономики.

Кабмин разрабатывает систему возврата денег за уплаченные пошлины

Заместитель министра экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины Денис Башлык во время конференции Forbes Agro рассказал, что из-за отсутствия механизма подтверждения экспортера как товаропроизводителя аграрии при экспорте сои вынуждены платить пошлины, сообщает 24 Канал.

Читайте также Украина экспортировала за сентябрь втрое меньше, чем в 2025 году

Но AgroPortal сообщает, что такой механизм, по его словам, должен появиться уже в конце этой недели. Он говорит, что механизм подтверждения планируется реализовать через Государственный аграрный реестр, чтобы это было максимально автоматизировано, не занимало очень много времени и не требовало от агропроизводителей миллионы документов для подтверждения.

Это будет максимально удобно, софт уже готов на 90%. Кабмин примет решение на следующей неделе,

– уточняет Денис Башлык.

Обратите внимание! Относительно уже уплаченных товаропроизводителями пошлин он добавил, что правительство готовит изменения в закон о государственном бюджете на 2025 год, которые позволят вернуть уже уплаченные пошлины.

В Верховной Раде инициируют отмену соево-рапсовых правок