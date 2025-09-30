В Кабмине обещают создать механизм возврата пошлин экспортерам сои и рапса
- В Кабмине обещают создать механизм возврата пошлин экспортерам сои и рапса, который будет реализован через Государственный аграрный реестр.
- Правительство готовит изменения в закон о государственном бюджете на 2025 год для возврата уже уплаченных пошлин.
Украинские экспортеры сои и рапса пока вынуждены платить пошлины. Это происходит из-за невозможности доказать происхождение продукции экспортерами, что пообещали исправить в Минэкономики.
Кабмин разрабатывает систему возврата денег за уплаченные пошлины
Заместитель министра экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины Денис Башлык во время конференции Forbes Agro рассказал, что из-за отсутствия механизма подтверждения экспортера как товаропроизводителя аграрии при экспорте сои вынуждены платить пошлины, сообщает 24 Канал.
Но AgroPortal сообщает, что такой механизм, по его словам, должен появиться уже в конце этой недели. Он говорит, что механизм подтверждения планируется реализовать через Государственный аграрный реестр, чтобы это было максимально автоматизировано, не занимало очень много времени и не требовало от агропроизводителей миллионы документов для подтверждения.
Это будет максимально удобно, софт уже готов на 90%. Кабмин примет решение на следующей неделе,
– уточняет Денис Башлык.
Обратите внимание! Относительно уже уплаченных товаропроизводителями пошлин он добавил, что правительство готовит изменения в закон о государственном бюджете на 2025 год, которые позволят вернуть уже уплаченные пошлины.
В Верховной Раде инициируют отмену соево-рапсовых правок
Нардеп Ярослав Железняк подал законопроект в Верховную Раду для отмены 10% пошлины на экспорт сои и рапса.
Законопроект предусматривает исключение статьи закона об экспортной пошлине и возврат уплаченных пошлин с 4 сентября 2025 года.