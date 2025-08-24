Как подать заявление на получение земли в августе 2025 года
- В частную собственность можно передать только застроенные земельные участки, а для их оформления нужны документы, такие как право собственности на недвижимость и графические материалы.
- Незастроенные земельные участки можно получить в аренду, а юридические лица могут арендовать землю через земельные торги на платформе "Prozorro.Продажи".
Из-за действия режима военного положения в Украине есть определенные законодательные ограничения по распоряжению землями. Впрочем возможность получить земельный участок как в собственность, так и в аренду остается.
Только застроенные земли можно оформить в собственность
Юрист Любовь Полишкевич рассказала 24 Каналу, что подпунктом 5 пункта 27 Переходных положений ЗКУ установлено, что бесплатная передача земель государственной, коммунальной собственности в частную собственность, предоставления разрешений на разработку документации по землеустройству с целью такой бесплатной передачи, разработки такой документации запрещается.
Соответственно передача земельных участков в частную собственность разрешена только в случаях, когда на участке размещен объект недвижимости. Это касается, в частности, жилых домов, хозяйственных построек, коммерческой недвижимости и тому подобное.
Какие документы собирать?
Для оформления права собственности на такой земельный участок следует обратиться в Центр предоставления административных услуг соответствующего сельского, поселкового, сельского совета по месту расположения земельного участка.
Во время обращения понадобится пакет документов, в частности:
- документ, удостоверяющий право собственности на недвижимость,
- технический паспорт на сооружение,
- графические материалы с показом местоположения и конфигурации земельного участка,
- документы, удостоверяющие личность заявителя.
Если земельный участок, на котором расположено имущество, ранее уже передавался в пользование, то к пакету документов необходимо приобщить архивную копию документа органа, который ее предоставлял.
Аренда как самый простой способ получения земли
Сейчас свободные от застройки земельные участки не могут быть переданы в частную собственность. Однако их можно получить в пользование на условиях аренды.
Без проведения земельных торгов пока земельные участки с целевым назначением для огородничества или для сенокошения и выпаса скота из земель сельскохозяйственного назначения могут получить граждане, обратившись в местный совет, на территории которого расположен желаемый участок.
К заявлению, по ее словам, прилагаются графические материалы с показом места расположения земельного участка, документы, удостоверяющие личность заявителя, а также желательно документ, подтверждающий цель получения участка в пользование (например, письмо-обоснование о наличии у лица, обращающегося, подсобного хозяйства, скота и т.д.).
Как юрлица получают землю?
Любовь Полишкевич отмечает, что юридические лица, фермерские хозяйства, предприниматели и другие субъекты хозяйствования могут получить участок в аренду исключительно через земельные торги (аукцион), которые проводятся в соответствии с законодательством.
Для включения желаемого участка в перечень земельных участков, право аренды которых выставляется на земельные торги, необходимо обратиться в орган местного самоуправления, в административных границах которого расположен земельный участок или в Госгеокадастр или областную военную администрацию – если земля является государственной,
– говорит юрист.
Обратите внимание! Для собственно участия в торгах после их объявления нужно подать заявление, документы, подтверждающие статус субъекта, и пройти процедуру электронного аукциона через платформу "Prozorro.Продажи".
Землю можно получить несмотря на ограничения
Любовь Полишкевич подытожила, что в 2025 году, даже несмотря на ограничения военного положения, в Украине все еще можно получить земельный участок – или в собственность (если на ней уже есть недвижимость), или в аренду. Граждане могут обращаться в местный совет для оформления аренды земли под огород или для выпаса скота, а предпринимателям нужно проходить аукционы через "Prozorro.Продажи".
Важно! Однако, по ее словам, стоит помнить: процедура имеет много нюансов, которые зависят от целевого назначения земли, ее статуса и цели использования. Поэтому перед подачей заявления целесообразно проконсультироваться с юристом или специалистом по земельным вопросам – это поможет избежать ошибок и сэкономить время.