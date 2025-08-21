Как купить землю онлайн?

Продажа земельных участков сельскохозяйственного и другого назначения в Украине можно осуществлять в том числе через электронные земельные торги, сообщает 24 Канал со ссылкой на "Земельный фонд Украины". Это способ приобрести землю, который гарантирует равный доступ для всех участников.

Электронные земельные торги проводятся через специальную систему Prozorro.Продажи. Все желающие имеют возможность зарегистрироваться и принять участие в торгах на равных условиях.

Владелец земли (обычно община или государство) выставляет участок на продажу.

Участники подают заявки и предложения.

Победителем становится тот, кто предложил самую высокую цену.

Через электронные торги можно приобрести следующие земельные участки:

земли сельскохозяйственного назначения,

участки для строительства и обслуживания недвижимости,

земельные наделы государственной и коммунальной собственности.

Для участия в торгах покупателю необходимо подготовить следующие документы:

паспорт и идентификационный код (для физических лиц),

регистрационные документы (для юридических лиц),

подтверждение внесения гарантийного взноса,

заявление на участие в торгах.

Какие преимущества способа и на что обратить внимание?

Преимущества электронных торгов в прозрачности процесса, равном доступе для всех участников, отсутствии "договоренностей" и коррупционных схем и удобство участия онлайн.

Покупателю необходимо дополнительно обратить внимание на следующие моменты:

Внимательно читайте условия аукциона.

Проверяйте правовой статус земельного участка.

Рассчитывайте свои финансовые возможности (гарантийный взнос и полная стоимость).

Важно! Покупка земли через электронные торги – это удобный и надежный способ приобрести участок, если вы готовы придерживаться четких правил и процедур.