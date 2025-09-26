Малина и голубика на плантациях Волыни сильно пострадали от вчерашних заморозков. Все меры защиты растений от мороза, которые принимали фермеры почти не помогли.

Поля с малиной и голубикой сильно пострадали

В ночь на 25 сентября на Волыни фермеры пытались спасти насаждения малины и голубики от сильных заморозков, сообщает 24 Канал со ссылкой на "Буг". Фермеры жгли на полях тюки соломы, создавали дымовую завесу и накрывали часть кустов агроволокном.

Читайте также Овощи в основном дешевели: как изменились цены на рынке Украины за неделю

Один из фермеров рассказывает, что температура упала до +2 градусов Цельсия, и хозяева всю ночь поддерживали огонь и дым, чтобы снизить риски подмерзания.

Одну площадь накрыли агроволокном. Не дешево оно получается, но пробуем, будем видеть разницу,

– говорит аграрий.

Он надеялся, что дым поможет защитить от мороза. Однако уже утром стало понятно, что спасти урожай полностью не удалось.

Полвосьмого утра – такая у нас картина на поле. Вот наша голубика, вся замерзла. Ночевали на поле, жгли, но она замерзла в хлам. Под агроволокном ящик примерз, оторвать нельзя,

– добавляет фермер.

Важно! По его словам, на листьях даже образовался лед. Агроволокно плотностью 30 граммов на квадратный метр не помогло.

В Германии ожидают рекорд за четверть века урожая картофеля